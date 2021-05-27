從大陸購買新冠疫苗　台商喊話「Can Help」

▲台商喊話願透過各種管道，在購買新冠疫苗上盡一份心力。（圖／路透社）

記者陳政錄／貴陽報導

台灣本土疫情延燒，對於是否向中國大陸或大陸代理商取得新冠病毒疫苗，有台商26日受訪表態，一旦政府開放，台商圈都有共識，願意出錢出力、出面搭橋，回饋故鄉。寧夏銀川市台協會長李京安說，如果有政府的支持、同意，台商運作起來，也會比較便利一些。

2021年中國國際大數據博覽會於26到28日，在貴州省貴陽市召開，是「後疫情」時期，大陸又一線下有萬人以上規模參加的大型展會；雖今年無來自台灣的企業代表團，但亦有來自大陸各省市的台商考察團到貴洲與會。

▲2021年中國國際大數據博覽會在貴州貴陽舉辦，現場人潮。（圖／記者陳政錄攝）

在26日一場交流餐會中，與會十多名台商代表不約而同地，談論到新冠病毒疫苗施打問題，有人坦言台商圈內很多人已經有共識，若政府可以開放從大陸或大陸的代理商，購買獲得認證的新冠疫苗，政府層面不方便執行的話，大家都願意「出錢出力」，一起幫忙。

大陸全國台企聯副會長、銀川市台協會長李京安受訪表示，我們的家人都在台灣，所以也非常擔憂，希望為了台灣百姓，透過各種管道來取得疫苗，獲得更好的一個保護措施。

面對台灣對從大陸取得疫苗，或向上海復星醫藥購買BNT新冠疫苗的討論，李京安說，如果開放台商可以幫忙，相信在大陸的台商都很樂意站出來，不管是在金錢或溝通方面。他認為，採購疫苗一事應該放下個人意見，以台灣人的健康為考量。

李京安也分享他和公司1000多人，接種大陸國藥集團北京生物滅活疫苗的經驗表示，沒有人出現嚴重不良反應，該疫苗也被列入WHO緊急使用清單。他說，隨疫苗施打普及率上升，很多國家和中國大陸開始過上正常生活，大型聚會也辦了幾次。

▲大陸全國台企聯副會長、銀川市台協會長李京安。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，大陸國台辦在近日頻頻表態，願提供台灣新冠疫苗後，於26日召開的記者會上，發言人朱鳳蓮進一步說，上海與江蘇都有團體願意提供台灣新冠疫苗，現在就看台灣有關方面是否接受，至於捐贈何種疫苗，應該會考慮接受方的意願，「當務之急是盡快去除人為的政治障礙，若沒有人為的政治障礙，捐贈將不成問題。」

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗應該是救命的，但它也是有它的風險在，所以在整體審查上是非常嚴謹的。針對大陸表示願意提供疫苗，陳時中說，「他們沒有在打的，我們有點興趣啦！他們在打的，我們不敢用啦！」

地方層面，台北市衛生局長黃世傑則表示，大陸疫苗也是被COVAX認證，除非有更好的，不然被認證疫苗也不是說一定不能考慮。

據了解，近期以來，除有如南投縣長林明溱表示，要接洽上海復興醫藥購買BNT疫苗，亦有大陸台商透過管道向復興，或國藥集團等探詢購買疫苗方式，惟採購疫苗事宜還需政府核准，經過一定認證，才能合法進口台灣、合法施打，因此均尚未成行。

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▼大陸數博會人潮。（圖／記者陳政錄攝）