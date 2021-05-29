日本AZ疫苗收不收？他曝「台灣尷尬處境」　網風向一面倒

實習記者周依儒／綜合報導

日本《產經新聞》28日獨家報導，基於台日的互助關係，政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月便可以實現。日本外務大臣茂木敏充稍早也公開回應，在確保國內民眾皆能施打到疫苗的前提下，願將多餘的疫苗分配給其他國家與地區。對此台灣網友也引起熱烈討論。

▲日本傳出願意提供多的AZ疫苗給台灣。（圖／路透）



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▲網友討論到底該不該收日本的AZ疫苗。（圖／翻攝自PTT）



原PO在PTT上發文表示，AZ在日本施打的意願不高，因此釋出多餘疫苗是很有可能的，但對台灣來說就很尷尬了，一方面收了的話，明顯是拿了日本暫時不想打的AZ，因為他們有很多其餘美國疫苗，但我們沒有，再者也是證明我們需要疫苗，更打臉之前曾說「只和原廠買才有最完整的保證」；其餘另一層面的原因則是「欠人情恐導致未來在核食力道變小」及「證明我們是日本擬定協助架構下的開發中國家」。

但倘若不收的話，國內疫情又日趨嚴重，越晚打感染越擴打，民眾又會不斷抱怨「有疫苗能收卻見死不救」，或是中央嗜賭心態發作，想賭疫情再來會不會繼續擴大，「國產一定出得來很讚，未來Taiwan can help」，因此想討論到底該收不收？

▲AZ疫苗傳出有少數血栓副作用，日本已暫緩施打。（示意圖／路透社）



對此，網友意見大多表示要收，「人命關天，有就不錯了，幹嘛不收」、「沒魚蝦也好」、「收啦！只要能打為何不收」、「唉能救命沒差啦」、「台灣現在有本錢不收嗎」、「現在就沒得選，幹嘛不收」、「哪裡尷尬，現在就是0vsAZ，怎樣都是有比較好」、「不知道有什麼理由不收，台灣疫苗很多嗎」、「美國也是優先給國外AZ」、「只要沒過期就收啊」。

▲疫苗比較懶人包（圖／ETtoday製）



不過也有少數網友表示，「我還是想打BNT」、「人家疫苗多到可以選，我們是沒得選」、「不收，原廠才有保障」、「AZ聽說也是中製？」。而日本網友意見也大多認為可把多餘疫苗捐給台灣，一方面是想感謝台灣311大地震捐款的恩情，另一方面則是認為台灣和日本一樣都受中國威脅，台日關係友好，應該出手幫助。

據悉，AZ疫苗在接種後有少數偶發血栓副作用案例發生，因此日本國內已暫緩公開接種，而日本也已確保可取得近2億劑輝瑞疫苗和5000萬劑莫德納疫苗，足夠給該國16歲以上的人口數量之疫苗接種需求數量，因此國內的1.2億劑AZ疫苗恐將面臨保存期限逾期的窘境。