快訊／澎湖志願快篩變硬篩！喊話中央：拒絕者強送集中檢疫14天

▲澎湖縣長賴峰偉表示將要求中央同意，6月1日起入境全部快篩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／澎湖報導

澎湖機場快篩站從28日啟用到29日中午，入境旅客僅48%自願快篩。對此澎湖縣長賴峰偉29日下午表示，他與劉陳昭玲議長、楊曜立委達成共識，將要求中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，不願配合快篩者，6月1日起，縣府將強制集中檢疫14天。

澎湖縣政府表示，縣府28日在澎湖機場設置快篩站，截至29日中午，入境旅客545人，僅265人配合自願快篩，快篩率48%。縣府出動多名工作人員在機場鼓勵入境旅客快篩，但許多旅客主張中央沒有規定「強制」快篩，據此拒絕配合。

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澎湖縣政府指出，受限於中央規定機場快篩只能「自願」不得「強制」，以致快篩成效不如預期。機場快篩啟動後，已經有非常多的澎湖民眾向縣府反映，他們極為擔心拒絕快篩的旅客，入境後一旦確診，勢必波及家人、同事及密切接觸者，甚至癱瘓澎湖的醫療體系。

▲澎湖縣長賴峰偉表示將要求中央同意，6月1日起入境全部快篩 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

澎湖縣政府表示，為防範「拒絕快篩」衍生的風險，賴峰偉、劉陳昭玲、楊曜29日上午共商對策，決定要求中央同意針對入境澎湖的旅客全面強制快篩，即使中央在松山機場設快篩站，也須強制快篩，才能確保澎湖安全。

澎湖縣政府強調，如果中央不同意入境澎湖強制快篩，6月1日起，縣府將自行針對入境澎湖拒絕快篩的旅客強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離，藉此維護澎湖人的健康。

澎湖縣政府表示，6月1日前，為避免空窗期，針對拒絕快篩民眾，縣府在機場設立「衛教專區」，宣導新冠肺炎衛教，鼓勵民眾接受快篩。「衛教專區」除要求入境民眾一律填寫「健康聲明卡」外，也宣導民眾為自己與家人的健康，請旅客等待同班機旅客快篩結果確定無陽性後再離開。

▲民眾填寫自願篩檢同意書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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