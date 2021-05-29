怕被罵防疫破口檢舉！外送員「蹲路邊躲著吃飯」照片讓10萬人含淚

記者鄒鎮宇／綜合報導

疫情延燒到停班停課，許多人們受到影響後將怒氣轉移，成為半獵巫的型態，忘記應該多一點體諒及包容。在美國工作的文字工作者翁琬柔PO出朋友拍攝的外送員蹲路邊吃東西照片，感嘆「冒風險送餐，吃飯卻要這樣躲起來吃」，引起10萬網友熱烈回應。

翁琬柔在IG發文，表示她人身在美國，因此每天醒來的第一件事就是看網友留言、朋友的訊息等，沒想到一名在中央社擔任攝影的好友傳來的照片，瞬間讓她感到痛心，「辛苦的外送員在疫情嚴重的時候冒風險送餐，吃飯卻要這樣躲起來吃，就怕被人家罵是防疫破口。﻿」

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▲外送員送餐讓人吃飽，但要吃飯時卻只能躲起來，深怕被人拍照檢舉。（示意圖／記者屠惠剛攝）



翁琬柔回想，近日有工人被開罰單、物流人員擔心染疫而不敢抱小孩、第一線的醫護等，他們辛苦生活，但指著他們鼻子罵的人沒少過；此時，她想起一位好友曾說，「如果你的朋友沒戴口罩，你會提醒他戴上、或是給他一個口罩，而非拍照上網公審，就請你不要這樣對待遊民。」﻿

「在美國，這些人被叫做Frontline worker」翁琬柔說，這些人是第一線的工作人員，疫情期間也無法休息，「我們每一次出門享受的便利，都是堆疊在這些人的感染風險之上，可不可以對這些人多一點體諒、少一點責罵呢？﻿」

最後，翁琬柔呼籲，在這次抗疫的戰役裡，每個人都有責任，多戴口罩、減少出門都能有效減少病毒擴散，但在網路上酸言酸語或對第一線人的工作人員咆嘯等，不會讓事情變更好，「我們的社會有其他太多需要我們一起努力的事情，去拉需要的人一把或許不是每個人的責任跟義務，但是也不要用你的手機跟文字，把別人推入深淵。」

該文貼出後吸引超過10萬人點讚留言，「第一線出勤人員們謝謝你們~❤️永遠的支持」、「辛苦了 加油」、「疫情讓大家都不好過，希望大家共體時艱一起努力」、「將心比心啊，台灣人別再被道德給綁架了呀」。

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