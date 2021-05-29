快訊／血氧92狂降78！嘉義看守所2收容人　突呼吸不順昏迷搶救中

▲嘉義看守所29日下午驚傳有2名收容人意識不清、呼吸不順，緊急送往嘉義長庚救治。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟、翁伊森／嘉義報導

國內疫情相當嚴峻，29日指揮中心宣布台灣本土病例新增320例，校正回歸166例，監所也不例外的加強對於收容人的防疫措施，不過29日下午嘉義看守所鹿草分監卻驚傳有2名受刑人，因血氧值狂降意識不清、呼吸不順，緊急送往嘉義長庚急救，讓所方一度認為與疫情有關，全所採取高規格戒備。

嘉義看守所鹿草分監29日下午驚傳有2名收容人，因血氧狂降意識不清呼吸不順，被緊急送往嘉義長庚醫院救治，昏迷的2人為34歲男性收容人與46歲男性收容人，2人皆無外傷，更住在不同監所，其中一人還上個月才新收。

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據了解，2名收容人為不同舍房、不同工廠，都有慢性病史，卻先後昏倒，其中34歲的男性收容人更在送醫途中血氧值一度自92掉到78！46歲男子血氧值則為98，2人到院時皆意識不清。

嘉義長庚醫院緊急搶救後，院方表示，34歲受收容人已插管治療，持續觀察中，初步判定為敗血性休克，呼吸衰竭，篩檢結果為陰性；46歲病患診療後，意識清楚，生命徵象穩定，有低血壓及眩暈情形，觀察後應可出院。嘉義長庚醫院表示，二位病人目前診斷應與疫情並無相關。