快訊／加速籌備封城　侯友宜公布四級警戒「6大執行措施」



記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增320例本土個案，校正回歸166例，其中，新北市新增224例最多。雙北近日密集整備四級警戒演練，新北市長侯友宜也公布四級警戒的六大執行措施。

侯友宜指出，六大執行措施包括，全面停班停課、停止所有聚會活動、非民生及維生行業停止營業、大眾交通低度運輸、管制居民活動範圍及時間。

侯友宜指出，屆時將依據傳染病防治法、民防法，要求市民低度活動、高度管管制、防止疫情擴散。六大措施中，在停班停課部分，中央已經在陸續啟動，新北市已經做好評估考量，靜待中央下令；新北市熱區已開始高密度勸導民眾停止所有聚會活動，需要等中央的母計畫下來後再由地方訂定子計畫，目前的管制都是要讓民眾開始習慣「低度活動」，慢慢加上去，才不會一次太嚴格，民眾會無法接受，升級之後一定會動用國軍與警察。

至於民生及維生行業停止營業的規定，侯友宜說，非必要營業場所，應停業就停業，僅留民生物資購買處。大眾交通低度運輸部分，新北市已經盤點、籌備好，訂出交通運輸達到最低度活動的標準，包括雙證件查驗，公車班次降至1/4，每台公車上將配有查驗員，而計程車須為派遣車隊才可通行，共享車基本上也會關閉，若使用要申請。

侯友宜指出，民眾最關心的活動範圍與時間，新北做好了準備，但最終版本仍要由中央做最後宣布。侯友宜強調，第四級警戒是由中央統籌指揮，不是地方權責，其中最重要的，絕對是採取區域聯防方式，方案有雙北、北北基、北北基宜桃，甚至全國封鎖，因此大台北地區個縣市要密切合作，新北內部在19日已經完成準備。

自4月26日統計至今，新北市總共累計3111人確診，其中，板橋737例，中和503例，三重346例，新莊281例，永和354例，土城211例，新店183例。

新北市四級管制準備計畫 -- 管制階段執行構思：

一、第一階段：

已經在去年率全國之先，辦理社區感染示範演習（109-03- 14）及擴大管制兵棋推演（109-04-20）。

二、第二階段：

參考兵棋演練的辦理經驗，並依據中央CDC於5月11日發布之疫情警戒標準及因應事項指引，於5月19日完成訂定「新北市四級管制準備計畫」。

三、第三階段：

自110年5月23日起，針對新北市8區、14區域、123里，進行實戰演練，落實6大執行措施，做好升級準備。

四、第四階段：

持續擴大高風險熱點管制，接續修正完成本市29區實戰演練。

五、第五階段：

結合北區縣市（台北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣），執行防疫工作的區域聯防（含鄰界管制、醫療資源、交通運輸 等）。

六、第六階段：

未來台灣疫情如仍屬嚴峻，新北市已做好4級管制準備，建請中央統籌規劃，適時宣布提升警戒。





▲新冠肺炎影響，雙北進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）