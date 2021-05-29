送餐到隔離戶收到「已消毒」現金！外送員憂心染疫　公司說話了

▲外送員送餐到居家隔離者家 。（圖／民眾提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名foodpanda外送員宣稱日前送餐給一名居家隔離者，未料到場對方因為來不及先準備好，雙方還碰了面，雖然保持一定距離，錢也用酒精消毒，但他還是很擔心，因此向公司反應要求疫情期間隔離對象只能用線上付款，但公司都僅回罐頭訊息，也漠視外送員的健康安全，對此公司也做出回應。

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▲外送員送餐到居家隔離者家才發現是隔離者。（圖／民眾提供）



高雄一名周姓外送員27日晚間9時52分接獲派單，送總值348元的義大利餐點到三民區一處透天民宅，到達後才點開與訂單者的通訊，才發現點餐者寫著：「隔離中，請掛機車上，錢也放機車上，已消毒不用找」。

▲外送員抵達對方正在開鐵門中 。（圖／民眾提供）

由於提早送達，對方來不及準備還正在開鐵門中，於是請他將餐點放著，並拿出3張百元鈔和1枚50塊的硬幣，並噴灑了酒精，再退後請外送員取走錢。事後，周姓外送員想一想還是很擔心，就怕因此染疫，認為疫情當頭，因此透過反應機制管道，向foodpanda反應，要求隔離用戶只用線上付款。

▲外送員向公司反應，卻等到罐頭訊息。（圖／民眾提供）

周姓外送員寫下：「如果我染疫會向公司求償」，但只得到公司「外送夥伴你好，如果在送餐過程遇到任何問題，或和派單聯繫中有任何狀況，協助填寫表單」的罐頭訊息，甚至最後顯示「已解決」。他認為根本公司無視外送員的安全，提及送餐過程不重要，重要的是希望要替外送員想一下，防疫浪頭上，應該要多做些什麼。

▲foodpanda針對外送員回應 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

詢問foodpanda回應，針對該投訴所述的「隔離用戶」，基於個資法，各家外送平台皆無法得知用戶是否正處於隔離階段。且該用戶也遵守防疫規範未接觸外送夥伴。foodpanda全力推行無接觸送餐，同時考量長者及學生族群不便使用線上付款，保留現金付款功能以利在家用餐不外出。

另外，針對疫情期間採取防疫措施包括，外送夥伴防疫三步驟 (上線前測量體溫、上線期間全程配戴口罩、隨時清潔外送保溫箱)，也鼓勵消費者採用線上支付，並推出優惠方案，輸入優惠碼折10元，可無限次使用。也鼓勵消費者選用無接觸送餐，如必要碰面應約定於室外空曠通風處，並保持1.5公尺以上距離交付餐點。

時間對我們來說完全沒用！

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