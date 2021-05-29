雙北之外確診案例增加中！陳時中：萬華熱區出來「再感染」變多

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29日）公布國內新增327例COVID-19確定病例，分別為320例本土個案及7例境外移入個案；另有校正回歸本土個案166例，總計493例。確診個案中新增21例死亡，創單日新高，不過，指揮官陳時中說，除了雙北之外的各縣市案例在增加中，範圍也變得比較廣。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，總體從所有案件來看，各縣市看起來，除了雙北之外的各縣市案例在增加中，範圍也變得比較廣，跟萬華活動史這些原來相關的案例在減少，換句話說，從這兩個熱區出來的漸漸出來了再感染，接觸者的傳染現在變得比較多。

陳時中指出，今日新增320例本土病例，為169例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月7日至5月28日；另校正回歸個案166例中，為90例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月6日至5月27日。

綜上所有本土個案共486例，以新北市224例最多，其次為臺北市168例，臺中市33例，桃園市19例，基隆市14例，臺東縣、宜蘭縣各5例，花蓮縣、嘉義縣各4例，苗栗縣3例，新竹縣及彰化縣各2例，雲林縣、高雄市及新竹市各1例。其中萬華活動史相關36例、茶藝館相關2例，其他已知感染源158例、關聯不明49例、疫調中241例。