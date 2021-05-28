高雄防疫人員染疫可獲10萬慰問金　將新增10處社區快篩站



▲高雄市長陳其邁 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，高雄市府28日正式宣布，除了原有23家快篩採檢醫院，新增10處社區快篩站。

▲ 高雄23處快篩採檢醫院。（圖／高市府提供）

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高雄市長陳其邁表示，近期依然有零星群聚感染，加上雙北疫情尚未結束，除了目前現有23家快篩採檢醫院外，宣布增加10家社區快篩站。包含鳳山、三民、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營、楠梓區都有，目前一共有33個快篩點。

社區快篩站全面採預約制，從5月31日開始，會挑選這幾個點是以過去確診者案例，較容易發生群聚感染地區，衛生局提醒，需要做快篩的第一類是5月1日起有雙北旅遊史者，出現疑似症狀；第二是與「串門子」相關人員，包括5月14日後曾到串門子海鮮串燒左營店活動（含用餐、送貨或工作），5月15日後與曾於14日到過「串門子」活動的人有接觸情形者（未戴口罩超過10分鐘者）；第三類則是從5月12日起，14天內出現3次或是7天內出現2次呼吸道症狀民眾。

▲ 高雄新增10處社區快篩站。（圖／高市府提供）

另外盤點目前高雄防疫量能，現有快篩試劑12萬劑，檢疫所655間，月底將達1224間，防疫旅館4203間，月底將達4530間，專責病床2541床，截至22日4大醫學中心、市立醫院已清空1191床，假如疫情升溫，可清空病床達2541床。

▲高市府針對防疫、醫護與消防局人員加碼防疫津貼 。（圖／高市府提供）

此外，高市府加碼防疫津貼，凡是防疫、醫護人員因勤務而居家隔離者可獲得3萬元補償慰問金、確診10萬元補償慰問金；消防局執行防疫勤務，若載送疑似個案、每人發3千元防疫津貼，轉送確診個案每人發5千元津貼及5天自主健康管理假。

時間對我們來說完全沒用！

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