國台辦二問民進黨　大陸疫苗「用還是不用」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

就大陸疫苗是否進入台灣的議題，總統蔡英文強調疫苗採購必須「中央統籌」、陸委會也稱是「統戰分化操作」，但大陸國台辦28日繼續就此事喊話，並再度向民進黨發問，「對世衛組織認可的大陸疫苗用還是不用」，還說民進黨所謂的程序問題，完全是故意做梗。

針對福州、廈門紅十字會負責人，日前表示願意向金門、馬祖捐贈新冠病毒疫苗，陸委會均予拒絕，強調應依政府有關疫苗進口程序提出正式申請，認為相關團體一再宣稱要提供或捐贈疫苗，類此說法，多言無益。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮於28日晚間，以答記者問新聞稿方式回應說，這是在為阻擋廣大台胞使用大陸疫苗、早日緩解疫情編造理由。

面對我方稱大陸從未通過兩岸既有渠道提供任何疫苗信息，也未收到正式文件提出申請，朱鳳蓮則說，這是民進黨阻擋、拒絕，甚至公然汙蔑大陸疫苗的藉口。

她接著再次向民進黨發問，只要清楚回答，「廣大台胞的生命健康安全重要還是不重要，他們的疫苗需求是不是必須解決，對世衛組織認可的大陸疫苗用還是不用」，指「所謂程序云云完全是故意作梗。」

朱鳳蓮還說，台灣疫情在加重，當務之急是讓民眾早日接種上世衛組織認可的大陸疫苗，不要再玩弄話術，不要再要政治手段，不要耽誤時機。

在此之前，朱鳳蓮也曾於26日國台辦的例行記者會上，表示「面對大陸方面願意盡最大努力為廣大台灣同胞抗疫提供幫助的真誠願望，其實只需要清楚明瞭地回答：對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？ 」

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