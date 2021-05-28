佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」公文送疾管署　莊人祥：剛收到

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情延燒，死亡人數不斷攀升，但台灣疫苗供貨仍吃緊，繼南投縣長林明溱表示要動用2500萬元預備金自購BNT疫苗供縣民使用後，佛光山所屬的佛光會也表示要捐贈50萬劑嬌生疫苗供國內醫護、軍警、神職人員使用，且27日已將公文發至疾管署。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天有收到南投縣政府的公文，「佛光山的我剛收到」。

搶救國內疫苗荒，目前各界也紛紛喊話捐疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘也傳出想買500萬到1000萬劑疫苗捐給疾管署。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」，惟相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心。

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莊人祥表示，企業想要採購疫苗，一切都要照程序來，指揮中心下午在記者會公布企業或地方政府，要個別購買疫苗的8項條件等必備流程，需提出八項送檢資料條件，包含執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、原廠授權書、供貨時間、有效期限、國外上市證明或替代文件等，明天也會把相關內容回覆給佛光山。

指揮官陳時中表示，基本上要買有國外上市證明或替代文件的疫苗，審查會在通過食藥署召開專家會議審查，依照指揮中心防疫政策使用，審查通過後才能專案輸入。