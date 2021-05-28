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快訊／郭台銘出手了！　將向指揮中心申請採購國外疫苗

▲▼郭台銘出席癌醫中心感恩晚會。（圖／記者張一中攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情險峻，指揮中心今（28日）開放地方政府和企業提出申請採購國外疫苗。由鴻海集團創辦人郭台銘出資的永齡基金會晚間證實，已成立專案小組開始規劃送申請。

永齡基金會執行長劉宥彤晚間表示，已成立專案小組，會找合規藥商申請，但由於COVID-19 疫苗取得及未來計劃與全國防疫政策息息相關，計劃內容有許多權責細節，需要政府釐清；她強調，指揮中心對於「專案申請」若能有更進一步的辦法，與細節制定，以及對於需求計劃、文件的標準，將對專案申請更有效率

身為「郭家軍」的民眾黨立委高虹安昨證實，郭台銘確實想買500萬到1000萬劑疫苗捐給CDC。一名負責協調的內部人士透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭」。

根據一名負責協調的內部人士透露，美國總統拜登（Joe Biden）在去年12月接種第一劑疫苗後，郭台銘就認為台灣國產疫苗進度太慢，若國內疫情爆發，政府防疫能量不足，因此，他透過企業人脈，聯繫上海復星集團（德國BNT疫苗在大中華區的代理商）。

該人士透露，郭台銘希望由鴻海公司與自己所投資的永齡基金會各出資一半，購買500萬到1千萬劑上海復星所代理的BNT疫苗，過程中絕對沒有所謂的北京政府阻擋或政治管道介入，從頭到尾都是郭董的商業談判。

不過，由於疫苗抵台後，還須經過食藥署檢驗封緘，「政府的態度很重要，不可能由企業買，還要企業自己負責檢驗（疫苗）、施打」。

針對外界質疑為何台灣不能直接和德國原廠購買，該人士也強調，上海復星集團是德國BNT疫苗在大中華區的總代理，有代理權但沒有研發權，所以買到的都是德國原廠貨，指揮中心發言人莊人祥也證實此事。

總統府發言人張惇涵今接受主持人周玉蔻專訪時，被問到郭台銘欲透過鴻海公司及永齡基金會購買BNT疫苗一事，有事先報告總統嗎？他回應，「柯（柯建銘）總召看起來是知道的」；相關疫苗採購疫苗過程要回歸指揮中心，畢竟防疫是國家整體戰略。

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