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偏鄉不落人後　台東縣落實停課不停學　

▲▼ 台東縣落實停課不停學，偏鄉扎根多元創意遠距教學。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼ 台東縣落實停課不停學，偏鄉扎根多元創意遠距教學。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

新冠肺炎疫情升溫，全國停課至6月14日，除了加強防疫工作之外，台東縣內各級學校因應停課，整合學校軟硬體條件及突破限制，努力落實推動「停課不停學」，各校發揮創意建立多樣化的遠距教學型態，務求保障學生的學習權益。台東縣長饒慶鈴表示，在嚴峻的情況下，對於老師們為孩子學習所做的努力非常感佩，各校的需求，教育處會盡力支援與解決。

饒慶鈴說，樂見許多學校能根據自身條件建立遠距教學模式，學習不應偏遠而有所差異。此外，教育處每天也會調查家長確實無法照顧而必須到校的學生數，由學校協助照顧與指導線上學習。教師必須因應改變而調整教學方式，並且增強資訊技能融入教學能力，也希望藉此提升學生自學能力，為未來學習做準備。

教育處指出，台東縣幅員廣大，各校資訊人才不一，但各校仍努力克服網路及載具數量的問題，必要時調整課表或按表操課，進行遠距教學。停課雖然來得緊急，但許多學校平時已有運用Google classroom、Google meet的經驗，線上教學可以很快上手，落實每日關懷學生及線上點名。

▲▼ 台東縣落實停課不停學，偏鄉扎根多元創意遠距教學。（圖／台東縣政府提供，下同）

教育處說，以縣內學生人數最多的新生國中為例，全校148位老師，除主要考科之外，體育、音樂、美術、童軍、體育、資源班都能做到線上遠距教學；康樂國小平時即推動數位學習，宣布停課當天下午除立即召集四到六年級學生再次說明線上學習流程，每日充分掌握全校學生的學習狀況。

寶桑國小全校則按課表上課，但顧及學生線上學習的專注度，調整上、下課時間(上課30分鐘，休息20分鐘)；並蒐集家長及老師們普遍的問題，製作了家長版及老師版的線上學習Q&A，高年級以Google平台為主，低年級則運用班級群組，提前告知學生及家長當天或隔天的學習任務及檢核評量方式，有的領域則搭配學科學習或實體操作，學生回傳作業(文字檔、拍照或影片)供教師進行檢核，努力做到停課不停學的目標。

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