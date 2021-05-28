AZ疫苗1.8萬劑　桃園拼3天內打完！

▲鄭文燦28日表示，市府將落實輕重症者分流與醫院降載等中央政策，以降低醫院及集中檢疫所負擔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於國內疫情持續延燒，桃園市長鄭文燦28日在防疫專案會議上表示，目前全國疫情仍處高峰，市府將落實輕重症患者分流與醫院降載等中央政策，以降低醫院與集中檢疫所負擔，透過14處篩檢站進行PCR快速檢測，迅速擴大匡列居家隔離者範圍，降低個案傳播風險。

鄭文燦指出，昨天配發的AZ疫苗，桃園市共獲分配1萬8000劑，昨日已完成造冊，今天起預計3日內完成施打，以保障第一線防疫工作人員。市府將建立防疫專區網頁，整合各局處防疫紓困相關資訊，讓中央紓困4.0政策與桃園加碼部分相互搭配，提升整體效益，讓有需求民眾或企業在最短時間內獲得適當津貼補助。

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鄭文燦認為，全國防疫三級警戒已延長至6月14日，但疫情仍處高峰，不僅確診案例數未明顯下降，重症者占比約10%，已造成醫療體系沉重負擔，市府將落實中央輕重症患者分流政策，持續推動責任醫院區域聯防機制，整備病床、呼吸器等防疫物資，讓重症患者獲得最妥善治療。輕症患者方面，則配合中央流行疫情指揮中心發布的「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，讓退燒至少1日且症狀緩解，距離發病日已達10日輕症或無症狀者可解除隔離治療，由衛生單位開立居家隔離通知書，從醫院或集中檢疫所返家繼續進行7天的居家隔離，以效降低醫院與集中檢疫所負擔。

▲鄭文燦市長指出，市府採精準防疫政策防疫，以降低確診個案傳播風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，市府採取精準防疫政策，即時完成疫調、採檢、隔離與消毒等作業，鑒於桃園確診個案多數有家庭或親友傳播可能性，市府擴大匡列與確診者接觸高風險人員，在最短時間內匡列需居家隔離者範圍，降低個案傳播風險。全市14處篩檢站皆採取PCR快速檢測，責任醫院病患住院前也都需完成PCR快速檢測，24小時完成結果報告，以利防疫措施推行。

鄭文燦說，市府將建議中央建立快篩指引，提供地方政府或企業未來如需進行快篩時有所遵循，市府將備妥包括鼻咽拭子、試劑等物資以為因應。

至於中央配發的疫苗，鄭文燦強調，昨日配發第一階段15萬劑將於今天開打，桃園市共分配1萬8000劑，其中1萬劑將提供給各責任醫院、8000劑則提供各衛生所運用，市府已於昨天將符合疫苗施打順序醫療、警消與防疫人員者完成造冊，預定這3天內完成疫苗施打，讓第一線防疫工作人員獲得充分保障。

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