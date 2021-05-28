超商新服務「預約外帶自取」上線！　滿額免費喝美式、買拿鐵半價

▲7-11自5/29起推出「預約外帶自取」新服務，消費滿額就能免費喝中杯美式。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

避免群聚、多買少出門！7-11就推出最新「預約外帶自取」服務，消費者在家就能選購鮮食、泡麵等商品，下單後再至門市快速取貨，另外，自5/29起，只要購買全店指定商品滿150元，還能免費喝中杯美式。萊爾富則是祭出0元抽抽樂活動，購買任2件指定飲料或零食，就有機會抽中0元大獎，還有哈根達斯雪糕買2送2優惠，換算下來每支雪糕只要60元有找。

7-11自5/29起推出「預約外帶自取」全新服務，消費者可透過門市電話、熟客群組雙管道向門市訂購上千款商品，還打造鮮食、泡麵、飲料等多種組合選單，降低民眾在店內停留選購時間，也能避免群聚風險。如果不想出門，也可以透過foodomo、foodpanda雙外送購物平台選購所需商品。

▲如果不想出門也可以透過外送平台選購商品。



另外，自5/29～6/15止，只要購買7-11全店指定商品單筆滿150元，即可享CITY CAFE大杯美式或大杯拿鐵半價優惠，再額外贈送中杯美式一杯（限下次到店使用），限量10萬杯，可兌換至6/22。

萊爾富即日起至6/15推出「24小時0元抽抽樂」活動，民眾在活動期間至萊爾富門市選購任2件指定飲料或零食，即可參加現場抽，最低0元就能將商品帶回家。萊爾富更因應疫情，推出Hi-Life VIP會員APP專屬的手機抽，會員每日享一次免費抽獎機會，在家免移動免接觸人群就能輕鬆抽折扣，再持抽到的優惠條碼至門市選購商品結帳即可。

▲萊爾富獨家哈根達斯雪糕買2送2活動，換算下來每支只要60元有找。



萊爾富還獨家推出「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包含草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁、哈根達斯覆盆子雪糕雪糕、哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕，即日起至6/1前，享任選買2送2，換算下來買4支每支約只要58元，用銅板價就能爽吃哈根達斯。