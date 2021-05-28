線上購物等好久！賣場「當日配」新服務上線　下單最快1小時送到家

▲家樂福推「當日配」新服務。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蕭筠／台北報導

國內疫情尚未趨緩，全台延長3級防疫警戒至6月14日，因各縣市先後宣布餐飲業禁止內用，無論是美食或民生用品民眾改以外送、外帶解決。看準線上購物商機，賣場推出「當日配」新服務即起上線，凡購買指定生鮮蔬菜、肉品等於下單後最快1小時送到家，以滿足當日即時需求；另也打造產地配送到府的「有機蔬菜箱」，每箱至少提供了10種蔬菜選擇。

▲家樂福推產地直送有機蔬菜箱。（圖／業者提供）

全民宅居，線上購物成為民眾最大消費主力，為滿足龐大需求，家樂福線上購物宣布新增「當日配」服務，針對以當日需求購買商品之消費者，「當日下單當日到」，且最快1小時就能到貨，晚上6時前收單，提醒該服務有限制商品種類，如以生鮮蔬菜、冷藏肉品、冷藏鮮乳、零食餅乾等為主，呼籲於門市附近民眾可多加利用。

而線上購物部分也為滿足每日需要開伙的家長，找來農委會結合60家農業電商者成立的「台灣農產嘉年華」平台，提供超過3萬項國產精選農產品，打造產直送的新鮮「有機蔬菜箱」，有輕鬆煮、澎湃主等2選擇，內含短期葉菜、花果蔬菜、辛香調味料蔬菜、菇類等，下單後約7至25天出貨日且完全免，提醒會因當季食材不同而有所變動，周日及周一不提供配送。

▲▼2大超商也推蔬果箱。（圖／業者提供）



另，2大超商也推出蔬果箱滿足消費者需求，其中，小7線上購物平台「i預購」找來台塑有機農場、新湖農場等合作，打造超過10款不同組合的「有機蔬果箱」，全程低溫新鮮配送至門市，提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。

全家則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府，不用出門領取，且每日還會推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每周約百款新品供選購，每日上午10時和下午5時更新，更新增全家Fami錢包線上支付功能。