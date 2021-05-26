別擔心買不到！超商開賣獨家蔬果箱　在家還能爽吃8款熱壓吐司

▲小7開賣13款獨家蔬果箱，一箱就能買齊生鮮食品。（示意圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

全台疫情嚴峻，小7就因應消費者傾向快速補貨、計畫性採買等需求，打造10多款不同組合的蔬果箱，買一箱就能搞定飲食需求，還把8款熱壓吐司變成冷藏包裝，買回家自行加熱就能爽吃。另外，全家推出每日限量500箱蔬果箱，線上預訂即可宅配到府，待在家就能補足生鮮食品。

小7線上購物平台「i預購」就和台塑有機農場、新湖農場等合作，獨家打造超過10款不同種類組合的「有機蔬果箱」，從產地到門市一條龍式系統管理，全程低溫新鮮配送至門市，商品提供已切清洗後的蔬菜包、蔬菜配肉品或沙拉DIY等選擇。

▲蔬果箱有多種組合能選擇，想吃沙拉或水果通通都有。



另外，小7也觀察到消費者喜愛完整包裝的食材，除了已將熟食自助區的地瓜、熱狗等開發成微波覆熱方便的包裝鮮食，近日更開賣整包販售的現蒸地瓜、所長茶葉蛋和關東煮等，還有冷藏包裝的熱壓吐司，多達8款鹹甜口味，買回家自行加熱就能開吃。

全家則是和「玉美生技」合作，推出每日限量500箱蔬果箱，內含14種蔬菜，只要在「全+1行動購」預訂，即可宅配到府，不用出門領取。

▲全家玉美生技蔬果箱，每日限量500箱，預訂後即可宅配到家。（圖／全家提供）



除了蔬果箱之外，全+1行動購每日還會推出近10款冷凍、冷藏、常溫、日用品等限量商品，每週約百款新品供民眾選購，每日上午10點和下午5點會更新，即日起還新增全家Fami錢包線上支付功能。