限時3天！40元有找爽喝超商大杯拿鐵　哈根達斯冰沙買1送1

▲7-11 OPEN POINT APP行動隨時取5/31～6/2推出咖啡優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

咖啡控有福了！7-11限時3天推出OPEN POINT APP行動隨時取咖啡優惠，買12杯CITY CAFE大杯拿鐵440元，換算下來每杯只要40元有找，另外還有哈根達斯聯名冰沙買1送1活動。萊爾富則是祭出0元抽抽樂活動，期間內購買任2件指定飲料或零食，就有機會以0元將商品帶回家。

繼上次推出多款CITY系列人氣飲品同品項第3杯0元優惠之後，7-11 OPEN POINT APP行動隨時取再度推出最新活動，限時5/31～6/2開賣，CITY PRIMA精品美式咖啡10杯500元，CITY CAFE大杯拿鐵12杯440元，以大杯拿鐵咖啡優惠來換算，平均每杯只要40元有找，替咖啡控省一波荷包。

另外，愛吃冰的人也有福了，7-11 CITY CAFE與哈根達斯聯名的「莓好拿鐵冰沙」與「果仁咖啡冰沙」，推出買1送1優惠，即日起至6/15起於7-11購買任一口味，買一杯即贈送一張哈根達斯直營店的外帶單球冰淇淋兌換券，加價70元還可升級為雙球冰淇淋，同時品嚐哈根達斯聯名冰沙與冰淇淋的美味。哈根達斯39家直營店皆可免費兌換，兌換期限至2021/8/15前，逾期無效。

▲現在買7-11哈根達斯冰沙，就送1張哈根達斯直營店外帶單球冰淇淋兌換券。

萊爾富則是即日起至6/15推出「24小時0元抽抽樂」活動，民眾在活動期間至萊爾富門市選購任2件指定飲料或零食，即可參加現場抽，最低0元就能將商品帶回家。

▲萊爾富獨家哈根達斯雪糕買2送2活動，換算下來每支只要60元有找。（圖／萊爾富提供）

萊爾富也有「哈根達斯雪糕買2送2」活動，包含草莓雪糕、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁、哈根達斯覆盆子雪糕雪糕、哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕，即日起至6/1前，享任選買2送2，換算下來買4支每支約只要58元，用銅板價就能爽吃哈根達斯。