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對抗「疫情焦慮感」！營養師教你「這樣做」緩解壓力

▲青少年，少女，迷失，自殺，壓力，崩潰。（圖／視覺中國）

▲隨著疫情持續延燒，許多人每天盯著新聞、足不出門，心情上也會變得不安焦慮。（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

隨著疫情持續延燒，許多人每天盯著新聞、足不出門，面對生活突然的改變，瞬間承受了很大的壓力，心情上也會變得不安焦慮，營養師Ariel針對「大人」與「小孩」提出不同的紓壓方式，教你如何適應疫情期間的新生活。

「大人」面對疫情時，若感受到壓力，你可以這樣做：

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當你感受有莫名壓力時，千萬別自己憋著，趕緊跟信任的朋友或家人聊聊，可以有效的降低你的焦慮感，避免負面情緒持續擴張。再來，在家的時間變多以後也記得維持健康的生活型態，不要因此開始作息不正常，暴飲暴食或厭食，這都會影響自己的身體健康，讓整體免疫力下降喔！

社交方面，如果可以，也盡量使用信件與電話交替和人聯絡，避免自己只是用文字訊息造成資訊冷漠或焦躁感，也能增加與人的互動，維持健全的社交。同時，若遭遇心情不佳，也不要用抽煙、喝酒或服用藥物等方式來解決情緒問題，這樣反而會讓狀況更嚴重。

同時，看到相關訊息時，也不要馬上相信，可以試著找尋相關的佐證和答案。要記住，網路上很多內容給的只是指示，不一定是對的。也可以減少讓自己心情波動的額外擔心，如相關的媒體文章、鄉民或網友在社群與論壇上的文章。適量閱讀，不要過度，就可以讓你既保持「掌握疫情現況」，又不會陷入煩躁心情。

「小朋友」面對疫情時，若感受到壓力，你可以這樣做：

小朋友相對於大人，可能不會明顯的直接表達焦慮，但他們卻可能從外在行為表現出他們的焦慮：像是突然變得很難溝通、固執，或是動來動去、靜不下來，甚至呈現消極或放棄的態度。這些很有可能都是小朋友壓力大的表現喔！

這個時候，對紓解他們壓力最有效的方法就是：給予小朋友支持以及愛護。例如適時的關心他的日常生活，與他說話聊天，或是給予他學習後的放鬆休息時間，甚至是來一個悠閒的親子放鬆遊戲時光也不錯。

從心靈的角度出發，讓他們感受到家人跟親情的愛，可有效的避免他們的焦躁感。同時，盡量減少用「隔離」的方式限制他的一些行為，也一樣需要維持他正常作息，不能因為不用去學校就晚睡、吃飯時間錯亂。

同時，若小朋友本身有在使用家長的手機時，也要小心他們對訊息的接收和閱讀。最好是大人可以陪在旁邊，針對相關資訊給予解釋並篩選正確的給小朋友，避免不必要的恐慌產生。

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