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宜蘭居民群聚確診母女家！砸酒瓶嗆害死全村　衛生局揭幕後真相！

▲宜蘭碧侯村民不滿案4990自台北返家，讓母親確診為案5974，砸酒瓶洩憤。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

▲有村民不滿案4990自台北返家，前往其雜貨店外砸酒瓶叫囂。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉碧候村雜貨店母女確診，村民擔心全村陷入染疫風暴，更有朝店砸酒瓶，也有知情者爆料，主要是「確診者偷跑回鄉自私的行為」，獵巫風波起，宜蘭衛生局28日強調，雜貨店女兒是被冤枉，她非台北匡列居隔者，絕非染疫偷跑回家。

南澳鄉碧候村雜貨店母女先後確診後，碧候村全村篩檢，但26日晚有憤怒的居民到雜貨店叫囂，甚至朝二樓窗戶投擲空酒瓶洩憤，

一名網友26日在臉書分享影片，碧候村村民聚集在雜貨店樓下，其中一人不斷大聲叫囂，喊出「王八蛋！給我下來」、「我們一定會得病」、「你們全家給我出去」及「你們害死我們全村的人」等語，甚至朝窗戶投擲空酒瓶、揚言要放火燒掉房子，完全不顧旁邊街訪鄰居的勸阻，場面相當火爆。

影片遭po網後隨即引發網友熱議，有人直言「沒有人願意染疫，希望多點關心及體諒」，但也有人補充說，「染疫也許真的不是她們願意，但事情會變成這樣，你們真的不了解，她公司樓下有確診，整棟公司大樓都封，人員需自主隔離14天」。並指，主要是（染疫女子）不待在台北自主隔離，反而跑回宜蘭老家，加上女子的老家又是經營雜貨店，才會讓大家這麼憤怒。

針對雜貨店30多歲女兒遭獵巫，宜蘭衛生局副局長徐秋君表示，雜貨店女兒因台北工作的公司樓下有人確診，公司因而休業，而她當時「非確診者更不是匡列居隔者」，公司休業後，5/19她才回南澳家，絕非網傳是確診才偷跑回來。

她回家後於5/22出現症狀，至社區採檢站採檢，於25日確診（案4990），CT值18。而她50多歲母親也在5/26確診（案5974）。另，碧候村全村408人篩檢後，在27日皆呈陰性。

▲碧候村全村408人篩檢後，在27日皆呈陰性。（圖／宜縣府提供）

▲碧候村全村408人篩檢後，在27日皆呈陰性。（圖／宜縣府提供）

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