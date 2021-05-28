紓困勿忘苦人多　韓國瑜發聲：政府應補助申請防疫照顧假的勞工

▲韓國瑜為勞工發聲。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌27日正式拍板「紓困4.0」方案，發放原則分為個人補貼、產業紓困補貼及紓困貸款3大面向。對此，前高雄市長韓國瑜透過臉書表示「民生多艱，紓困勿忘苦人多」，呼籲政府應該也要編列相關預算，補助不得不申請防疫照顧假的勞工朋友。

韓國瑜表示，「人生不易，民生多艱，在疫情大爆發的今天更是如此」，隨著台灣本土案例急劇增加，全國三級警戒延長至6/14，不但所有休閒娛樂場所與百貨公司等民生消費業者受到巨大的衝擊，還有許多靠著擺攤維生或經營小本生意的基層民眾，在短短兩個星期內盡皆驟然陷入生意慘跌、甚至根本無法營業的困境。

對於行政院將推動「紓困4.0」方案，並提案要再增加預算上限；韓國瑜呼籲政府，除了一般資金補貼、水電減免和紓困貸款之外，「有許多不得不申請防疫照顧假的勞工朋友，他們的收入和生活也因為疫情受到直接衝擊」，政府應編列相關津貼，讓這些在社會各個角落努力打拚的普羅百姓，在全力防疫之餘，能減少為生計所苦的煩惱。

韓國瑜說，大多數的基層朋友都是承星履草、俛拾仰取的甘苦人，許多人一天沒工作就一天沒收入。他懇請政府，能夠尤其正視各階層勞工朋友們的處境和需求，真正照顧到廣大台灣辛苦勤勞的基層同胞們。

蘇貞昌27日在行政院會上正式拍板紓困4.0原則與對象，隨後在臉書公開宣布，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，行政院在6月3日就會通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

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