「血狼月」要注意！命理師曝「二黑病符+五黃煞」：不祥之兆

▲本月26日迎來睽違24年的「血月」。（圖／臺北天文館提供）

實習記者高琳景／綜合報導

睽違24年的「超級血月」在本（5）月26日晚間出現，雖然適逢疫情，仍吸引不少人捕捉血月身影。事實上，在中國古籍中，超級血月常和不祥之兆劃上等號，有所謂「月若變色，將有災殃」的傳說；聖經中關於血月的記載也多是末日之兆，甚至歷史上曾有多次血月出現後發生災難。對此，命理師林海陽則提醒，「血狼月必需注意，特別是學校和醫療系統。」

命理師林海陽接受《中時新聞網》專訪時表示，「美國原住民稱滿月為狼月，因此這次的天文現象也稱為血狼月。」她指出從命理角度來看，今年的太歲剛好坐在辛丑牛的位置，是一個二黑的病符，超級血月剛好合到最凶險的五黃煞，兩個效應重疊會產生不好的連動，讓全球身陷恐懼中。

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▲當超級月亮與月全食現象結合時，由於就比較少見了，就給它取了個很威的名字，叫做超級血月。（圖／記者徐文彬攝）

林海陽提到，今年農曆四月也就是國曆五月時，容易引發爛桃花，她點到「萬華阿公店的爆發就是和吃喝玩樂有關。」而血狼月開始後，連鎖效應會連續發生4個月，要特別注意學校和醫療系統，健康方面則要留意腎臟、敗血症和肝肺等問題。

中央氣象局指出，這一次月全食在19時09分至19時28分是最精華的全食階段。而月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射太陽光而有缺角或隱沒的天文現象。