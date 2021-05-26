LIVE／錯過再等12年！「最大血月」來了　宅在家看天文奇觀

記者彭懷玉／台北報導

宅在家又有新樂趣！今（26日）台灣將可看到睽違24年的「月全食」及「最大滿月」，錯過此次還要再等12年，台北市立天文館將從晚間6:20開始直播，《ETtoday新聞雲》也將同步轉播，今晚就待在家欣賞超級血月奇觀吧。

▲「月全食」特殊天象今晚6:31登場。（圖／臺北天文館提供）

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台灣終於將再次見到「月全食」奇景，台北市立天文館表示，雖然台灣3年前也曾見過月全食，但此次恰逢今年「最大滿月」，用肉眼就可看見，而這樣的巧合並不常見，上次可見是在1997年，下次則還要再等12年，直到2033年10月才有機會。為了迎接此天文盛事，台北天文館將以線上直播方式，讓天文迷們待在家就能迎接盛事。

台北市立天文館也整理出台灣26日各時程奇景：

18:31月亮東昇時才可見「月出帶食」，此時大部分月面已進入地球本影並而暗紅色。

19:09「食既」，月面完全進入本影並呈暗紅色。

19:19「食甚」，月亮到達最接近地球本影中心處。

19:28「生光」，月亮開始離開本影。

20:53「復圓」，月亮完全離開本影而恢復滿月形狀。

21:51「半影食終」，月球離開地球半影後，月食才算完全結束。