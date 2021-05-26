月全食＋最大滿月！睽違24年「超級血月」今18：31登場

▲此次月全食恰逢今年「最大滿月」。（圖／翻攝自臺北市立天文館）

記者張乃文／綜合報導

睽違24年，台灣終於將再次見到「月全食」奇景！台北市立天文館表示，雖然台灣3年前也曾見過月全食，但此次恰逢今年「最大滿月」，而這樣的巧合並不常見，上次可見是在1997年，下次則還要再等12年，直到2033年10月才有機會了。

臺北市立天文館表示，台灣今年可見2次月食，此次為「月全食」，而11月19日則還有一場「月偏食」，2次均為「月出帶食」，即月亮升起時已發生食的現象。由於地理位置不同，全球各地可見月食的條件也不相同，如：台灣、日本、香港等地可見「月出帶食」，但大洋洲、澳洲部分地區、紐西蘭及夏威夷則是全程可見，美國中西及南美洲部分地區見到「月沒帶食」。

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臺北市立天文館解釋，以此次而言，月亮在18：31東昇時，大部分月面因已進入地球本影，呈暗紅色，只剩下少部分月面尚為明亮。當19：09月亮完全進入地球本影後，整個月面均呈現暗紅色，稱為「食既」。接著19:19到達最接近本影中心處，為「食甚」。19:28開始離開本影逐漸恢復光亮，稱為「生光」。至20：53，月亮完全離開本影，恢復滿月形狀，稱為「復圓」。

臺北市立天文館說明，此後月亮雖然看似已全然恢復光亮，但其實仍在「半影食」階段，只是亮度比平常略減，得特別留意才看得出差異，直到21:51月球完全離開地球半影區，整個月食才算真正結束。

臺北市立天文館提到，由於月球在當日9：50才剛通過「近地點」，所以滿月視直徑達到33.5角分，是今年最大的滿月，也讓這次月食格外精彩。而月全食以「肉眼即可欣賞」，使用手機或普通相機也很容易拍攝，因此「月出帶食」增添了地景與月食合一的奇特畫面不容錯過。