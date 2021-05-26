24年一見！抬頭看「超級血月」深藍+血紅絕美夜景　鄭明典曝實況照

▲抬頭能見24年罕見「超級血月」。（圖／記者姜國輝攝）



記者許力方／台北報導

睽違24年，「超級血月」再次在台灣登場，台北市立天文館指出，今年可見2次月食，這次是搭配最大滿月的「月全食」，預估在18時31分月亮東昇，大部分月面因進入地球本影，呈暗紅色，19時09分月亮完全進入地球本影後，整個月面均呈現暗紅色，中央氣象局長鄭明典就透過臉書分享美照，《ETtoday新聞雲》也記錄下這一刻。

鄭明典26日晚間7時13分透過臉書分享第一時間「超級血月」的實況照，直呼「來了、來了！正紀搶第一，血月實況！」清晰記錄下深藍色的夜空上方，高掛一顆罕見血紅月色，只見月亮達到滿月，又圓又大。

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台北市立天文館表示，台灣今年可見2次月食，這次是超級血月，下一次是在11月19日的「月偏食」，2次均為「月出帶食」，即月亮升起時已發生食的現象。由於地理位置不同，全球各地可見月食的條件也不相同，如：台灣、日本、香港等地可見「月出帶食」，但大洋洲、澳洲部分地區、紐西蘭及夏威夷則是全程可見，美國中西及南美洲部分地區見到「月沒帶食」。

▲超級血月實況照！鄭明典：來了、來了。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天文館解釋，以此次而言，月亮在18：31東昇時，大部分月面因已進入地球本影，呈暗紅色，只剩下少部分月面尚為明亮。當19：09月亮完全進入地球本影後，整個月面均呈現暗紅色，稱為「食既」。接著19:19到達最接近本影中心處，為「食甚」。19:28開始離開本影逐漸恢復光亮，稱為「生光」。至20：53，月亮完全離開本影，恢復滿月形狀，稱為「復圓」。

▲ 血月 。（圖／記者徐文彬攝）

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