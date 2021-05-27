三級警戒麻痺了？帶小孩衝蘆堤「群聚賞月」　多人黏緊緊掀網眾怒

▲三級警戒竟群聚賞月。（圖／翻攝自我是蘆洲人粉專）



記者黃可昀／綜合報導

昨天（26）有睽違24年的「超級血月」，月全食加上今年最大滿月，民眾紛紛打開窗戶觀賞，這是疫情期間難得可以跟家人一起在家進行的活動，不過有蘆洲居民在家看不過癮，還要揪團一起到蘆堤賞月，曝光的照片中多人群聚在一起，現場還有小朋友，似乎已經忘記現正處於疫情三級警戒。

臉書粉專「我是蘆洲人」昨晚PO出一張照片，許多人聚在蘆堤搶看超級血月，可看出人潮是一群一群，代表很多都是呼朋引伴整團一起來看，大家高舉鏡頭要拍下這難得畫面，不過光是照片中就有超過數十人群聚，其中還有幼童。

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雖然眾人都有戴口罩防疫，但沒有遵守1.5公尺的社交距離，粉專小編看了都忍不住糾正，「整個蘆堤那～～麼大，偏偏要聚在一起看月亮」，萬一其中出現一位無症狀感染者，眾人都暴露在風險之下，還每個人圍在一起黏緊緊，「可不一定看得到下一次滿月啊！」

▲不怕死的民眾這幾天照樣到蘆堤散步。（圖／翻攝自我是蘆洲人粉專）



網友也譴責這行為，「不見棺材不掉淚」、「為了一個月亮大家都不怕死了嗎」、「所以降不下來的時候，部份人請檢討自己的所作所為」、「竟然還有家長帶小孩一起冒險，真的不知道該說什麼。」附近居民還指出，昨晚已經不是蘆堤第一次這麼熱鬧，這周也曾出現過群聚狀況。