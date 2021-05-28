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拒實聯制「留1星」嗆爛！店長霸氣打臉：以後別來…網刷5星力挺

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制 。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

近期本土疫情嚴峻，全台進入三級警戒，進入各個場所都必須實聯制，但卻有民眾不願意配合，並到Google評論上留下1星負評，結果卻被店長洗臉，調閱監視器畫面，發現該客人態度極差，不配合實聯制登記，超霸氣又高EQ的回應，引起許多網友大讚，並留下5星好評。

一名客人日前到高雄自強遠傳特約服務中心，因為不配合實聯制，無法進入該店，氣噗噗到Google評論上留下1星負評，「服務態度很爛丶要繳費不給客人繳丶還趕客人出去，我有要配合實聯制登記。沒帶手機又不給客人簽名，就直接趕客人出去」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Google maps）

▲店長霸氣打臉。（圖／翻攝自Google maps）

不過，這一番說詞卻遭到店長打臉，店長看了監視器後回覆，「門市同仁請您配合實聯制登記，你不配合我們就是無法讓你進來，你的態度我們也不敢指教，請您以後就別來了」，強制要求登記是為了保護您，保護其他客人，也保護門市的同仁，「擔心簽名有個資問題，也已經改成用您的手機幫您登入，請體諒這些服務業的同仁」。

店長高EQ的回覆受到許多網友大讚，紛紛留下5星的好評，「因為需要光明照亮，所以5顆星」、「因為店長很有GUTS會保護員工，沒有朝台灣刁民低頭，雖然沒有來過，但光這做人這間一定五顆星，不用想了」、「這麼好的店長還不趕快給五顆星壓壓驚」。對此，店家也回覆，「店長很感動，謝謝你們」。

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