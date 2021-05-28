孩寫停課日記「老師比媽媽偉大」　超熟齡95字曝！家長跪：是人才

▲孩子停課在家搗亂，讓家長超頭疼。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

全台三級警戒延長到6月14日，各級學校、托育幼教也全面停課！一名爸爸感嘆，最近看到孩子寫下心情日記，才恍然大悟孩子長大了，可見上頭寫著「老師好偉大」，而背後原因超展開，讓原PO也感到共鳴，「疫情階段後，當父母的是不是覺得越來越對老師這職業很感佩！」

一名男網友在臉書《爆怨2公社》哭笑不得表示，日前宣布停課延至6月14日時，老婆脫口而出一句話，「再這樣下去，我會瘋掉」，沒想到，卻意外啟發寶貝孩子超齡懂事的一面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管遠距上課，孩子每天依舊會在聯絡本上寫下心情日記，可見孩子字跡工整，表示見到媽媽焦慮的舉止後，自己認為老師好偉大，「媽媽才帶我沒幾天，就要崩潰了，而老師則是每天都要教導、照顧我們，謝謝老師。」

看著孩子的內心話，頓時也讓原PO內心五味雜陳，敬佩直言「疫情階段後，當父母的是不是覺得越來越對老師這職業很感佩，設身處地的訓練真的很重要！」

▲孩子還備註，寫了95個字！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，引發一票家長簽到狂讚，「老師比媽媽偉大」、「老師：孩子你現在知道錢難賺了吧」、「老師會哄騙小孩呀！爸媽不會」、「這口才，適合當業務哦」、「老師是不可或缺的」、「疫情過後要盛大舉辦教師節慶祝活動，把老師當孔子一樣膜拜」、「為了將小鬼送進學校，國人一定要堅持抗疫下去」、「小孩果真只聽老師說的」。

▼網讚：孩子是人才！（圖／翻攝爆怨2公社）