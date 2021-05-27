網瘋傳新北今晚升四級　侯友宜斥：假訊息！我沒聽到

記者蔡文鈴／新北報導

全國疫情嚴峻，三級警戒持續至6月14日，重災區新北市27日新增確診個案177例，但有LINE群組卻瘋船新北市今晚要封城。對此，新北市長侯友宜於疫情記者會上駁斥，「假訊息，我沒聽到」。

至於，疫情嚴峻恐造成搶購潮，侯友宜表示，這幾天都有去賣場、市場視察，確保物資充足，所以物資是穩定的，大家一定買的到。

由於新北市確診數仍未下降，是否考慮升級警戒四級？侯友宜說，目前還在監測當中，因為校正回歸數字太多，減少判斷準確度，目前新北疫情熱區的陽性確診率有下降，會持續滾動式觀察，希望疫情能得到有效的控制。

侯友宜提醒民眾，保持低度活動、防疫做到位、自我管理好，相信疫情會得到控制，展現出防疫成效。

為有效防堵疫情擴散，內政部宣布，全國強化三級警戒，喊話民眾配合落實5大措施，其中一項是不再勸導外出未戴口罩的民眾，將直接開罰。一、外出全程佩戴口罩，未戴口罩，不再勸導直接開罰；二、嚴查不得營業的休閒娛樂場所，違者嚴格法辦；餐飲全面外帶，賣場及超市加強人流管制，民眾少去多買、一次購足；四，結婚不宴客，喪禮不公祭；五，全國宗教集會活動暫停辦理，宗教場所不進入。

▲侯友宜。（圖／市府提供）