網瘋傳嘉義「稻江學院成檢疫所、摩鐵收輕症」假訊息　警逮3人

▲嘉縣警全面防堵散佈不實檢疫處所假訊息。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為全力防堵疫情發生與擴散，中央流行疫情指揮中心宣布延長全台第三級警戒，警政署也通令全國各警察機關加強查處疫情相關假訊息案件，有鑑於此，嘉義縣警察局「查處假訊息專案小組」積極展開相關網路巡邏，強力查察疫情相關假訊息案件，以有效遏止假訊息擴散，穩定社會秩序民心。

刑事警察大隊執行網路巡邏時發現，26日有民眾於「嘉義綠豆大小事」、「三界埔環境維護志工隊」、「嘉義縣市新聞天下事」等通訊群組中散布，「縣治所在地附近的台糖商旅(美麗閣汽車旅館西側)、大同技術學院、稻江技術學院經…向衛生局長確認，此三處已被中央徵用作為集中檢疫所」、「沒事盡量避免至上述地點活動，以防空氣中的病毒或飛沫感染」、「太保縣政府附近的美麗閣汽車旅館收容了輕症的新冠患者，請不要往那個方向去」等訊息。

經向衛生局查證，發現上述內容，「稻江技術學院為集中檢疫所、空氣中會病毒傳染、美儷閣汽車旅館收容輕症新冠患者」等均為不實訊息，衛生局長趙紋華也未接獲某議員電話；由於訊息在LINE流傳，已引起附近民眾恐慌。

經刑大科偵隊、朴子分局及水上分局積極偵辦，火速查出林姓等3人真實身分並通知到案說明，詢後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣警察局呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均應以「中央流行疫情指揮中心」或各地方政府發布訊息為準，當接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證官方網站澄清專區是否屬實，若散播有關疫情的謠言或不實訊息，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」最高可以處300萬罰金，或3年以下有期徒刑、拘役，提醒民眾切勿誤觸法網。

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