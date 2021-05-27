林延鳳：國民黨操作復必泰疫苗風向　手法就像文森佐劇中反派

▲莊瑞雄北區辦公室執行長林延鳳。（圖／林延鳳臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨鼓吹中央政府接受復必泰疫苗，莊瑞雄北區服務處執行長林延鳳27日表示，國民黨要求買快過期、連中國大陸都沒核准的疫苗，手法就跟「黑道律師文森佐」劇中的反派操作一樣，反售假藥、空頭公司，透過媒體輿論包裝。

林延鳳表示，最近異常火紅的「黑道律師文森佐」剛完結篇，但台灣的劇情才剛上映。她說，最近泛藍政營一直炒作疫苗風向，要求購買已經快過期，中國大陸都尚未核准的上海復星「復必泰」疫苗，手法就跟劇中反派的操作一樣，販售假藥、空頭公司、透過媒體輿論包裝。

林延鳳認為，大陸就像劇中的張漢碩，一面透過大外宣，說要幫助台灣，然而實際情況是，不但阻礙台灣加入國際組織，持續軍機擾台，讓台灣在國際上採購不到疫苗。

林延鳳指出，在文森佐中，被權力迷惑的政治家，樂於激起仇恨弊端，被恐懼佔據的媒體人，放下新聞操守製作假新聞，原本守護正義的檢調單位，被貪婪吞噬踐踏人權。

她認為，台灣這波中國疫苗採購的操作，正是對岸在台灣找到泛藍民意代表，中資企業負責人，先拋出中國疫苗才能救台灣的風向，將延燒的疫情當作糧食群起圍攻，企圖瓦解民眾對政府的信心。

林延鳳說，劇中大反派張漢碩，為了不想輸給文森佐，不只檯面上的法律攻防、連殺手、黑客等手段也一併用盡，甚至不惜殺害親信、手足，達到自己的目的並獲取利益。

林延鳳強調，炒作台灣採購中國疫苗的共犯們，喝台灣水、吃台灣米，明明知道國際上對於中國疫苗的評價，及科學數據與實證成效，卻把黨意與自身利益，凌駕於國家利益之上。

不過，林延鳳認為，台灣的良善與正義，是一直引以為傲的特質，在中國怪物面前或許渺小，但集結眾人之力，每個人只要做好各自的防疫工作，成為醫護人員們的後盾，為他們減輕壓力並帶來正面能量，黑暗最終會迎來溫暖的天光與希望。