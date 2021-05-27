郭台銘買上海BNT疫苗「進行式」？高虹安：他想捐1000萬劑給台灣

▲高虹安透露，郭台銘購買疫苗一事還在進行，並未因政治介入而破局。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，傳出鴻海集團創辦人郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗到台灣，但民進黨立法院黨團總召柯建銘透露，本來幾乎快要成功，卻礙於政治因素「臨門一腳又破局」。對此，民眾黨立委高虹安表示，引進疫苗一事並未因政治力介入而破局，單純只是在商言商。

國內疫情險峻，總統蔡英文日前表示，7月才有第一批國產疫苗可以施打，日前傳出郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗到台灣，永齡基金會執行長劉宥彤27日上午代替郭台銘出面提出3點回應，強調政治要為經濟服務，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗。

▲傳鴻海有意引進BNT疫苗。（圖／路透）

民眾黨立委高虹安27日在朱學恒直播節目中透露，郭台銘確實想買500萬到1000萬劑疫苗，捐贈給中央流行疫情指揮中心，在這過程中也與柯建銘、復星集團董事長郭廣昌三方建立了溝通橋樑，不過還在商業談判的階段，對於外傳有政治介入，郭台銘也表示非常震驚。

高虹安表示，首先，疫苗的採購過程都是戰戰兢兢，不走漏風聲，不然會不利談判，因此消息外流並不是他們預見的。另外，對於「北京讓郭董破局」的說法，郭台銘也相當震驚，高虹安引述他的說法，指出他們都是以商業談判進行所有協商，因此從頭到尾都沒有北京介入阻擋疫苗採購的事情。

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／資料照）

至於疫苗採購是否破局，高虹安認為，目前郭台銘雖展現心意跟行動力，相關安排也還在進行中、並未破局，但要成功還必須三方都順利，現在只能盡量去排除阻礙，至於未來事態會變怎樣，恐怕還不能太早下定論。