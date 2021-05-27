一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

▲台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，所以房客生意不好做不下去了，到時候房東損失的整個的房租，而且在現在的狀況，不見得今天退租明天就租得出去，所以他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。

財稅局長陳柏誠指出，因房屋稅的納稅人是房屋的所有權人，那房屋稅的課徵情形又要按照房屋使用情形來課，所以若是因為這樣房屋停業了，那使用情形是停止，那營業稅就會調降為非住非營，從3％變成2％，因為納稅人是房東所有權人，所以這個部分減稅的部分就會歸到所有權人，在這邊呼籲，大家可以從媒體上看到，事實上佛心的房東，他們也會將租金上減免給承租人，政府在此呼籲已經幫大家解決問題了，也希望說房東也能發揮「合作」精神，大家一起來抗疫。

黃偉哲市長說，今天大家看到很多房東都是很好的，他們主動來幫房客減房租，房東和房客是合作關係，所以房客生意不好做不下去了，到時候房東損失的整個的房租，而且在現在的狀況，不見得他今天退租，你明天就租得出去，所以我們呼籲房東好朋友，大家共體時艱，時艱是共體的，不是房客獨自承受的。

黃偉哲說，請房東拿出良心?良心是法律問題，當然我們呼籲房東要拿出良心，這個社會上還是有溫暖的，但是有些房東做想房屋稅減免，卻不想提供給生意受損，生活陷入困難的房客減少租金，那房客若要讓大家知道房東是誰，我們也不會反對的。

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