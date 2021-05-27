　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

▲台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，所以房客生意不好做不下去了，到時候房東損失的整個的房租，而且在現在的狀況，不見得今天退租明天就租得出去，所以他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。

▲台南市長黃偉哲認為房東和房客是合作關係，他呼籲房東，大家共體時艱，為房客減租而不是讓房客獨自承受。（圖／記者林悅翻攝）

財稅局長陳柏誠指出，因房屋稅的納稅人是房屋的所有權人，那房屋稅的課徵情形又要按照房屋使用情形來課，所以若是因為這樣房屋停業了，那使用情形是停止，那營業稅就會調降為非住非營，從3％變成2％，因為納稅人是房東所有權人，所以這個部分減稅的部分就會歸到所有權人，在這邊呼籲，大家可以從媒體上看到，事實上佛心的房東，他們也會將租金上減免給承租人，政府在此呼籲已經幫大家解決問題了，也希望說房東也能發揮「合作」精神，大家一起來抗疫。

黃偉哲市長說，今天大家看到很多房東都是很好的，他們主動來幫房客減房租，房東和房客是合作關係，所以房客生意不好做不下去了，到時候房東損失的整個的房租，而且在現在的狀況，不見得他今天退租，你明天就租得出去，所以我們呼籲房東好朋友，大家共體時艱，時艱是共體的，不是房客獨自承受的。

黃偉哲說，請房東拿出良心?良心是法律問題，當然我們呼籲房東要拿出良心，這個社會上還是有溫暖的，但是有些房東做想房屋稅減免，卻不想提供給生意受損，生活陷入困難的房客減少租金，那房客若要讓大家知道房東是誰，我們也不會反對的。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組

ET快訊
揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」
宜蘭居民聚集確診者家！砸店嗆「害死我們全村」　她揭背後原因
疫情反突通知「房租漲到35000」！　北市30K人妻崩潰
「有人叫我去好市多掃貨買疫苗」　陳時中回應了！
大陸台企聯出面　盼捐「世衛認可疫苗」回台灣
柯建銘證實「助郭台銘買BNT疫苗」　破局原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

怕爆快樂缺氧！藥局血氧機賣光 「氧氣瓶大熱銷」民眾一次買10罐

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

一般營業店面房屋稅減稅租客能受惠嗎？　黃偉哲：看房東良心！

肯定防疫辛勞　黃偉哲慰勉第一線區公所人員

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

逆境贏家！王令麟領軍東森　入選天下雜誌「韌性企業200強」

揮皇高爾夫球場5次偷營業　侯友宜震怒「重罰102萬」再開斷水斷電

彰化無罩伯被攔…反嗆「罰10萬也沒關係」　警幫他圓夢了

阿沁曝「2小孩在家放電」秘訣　陳建寧遇疫情案子竟激增

優雅「蕾絲指彩」搭配小洋裝仙氣十足　馬卡龍彩色風甜美感滿點

台東增4確診！「超模糊」足跡公布　民眾慌了：有看沒懂

飯跟水都被搶！　苦主二哈「眼神死排隊」 笑翻網：別人的才香

疫苗不夠！《彭博》估台灣花6年才群體免疫　落後南韓、泰國、菲律賓

一堆人跑進山上部落放風！　原住民網紅怒：那裡不是你們的避難所

雷射光「大卸八塊」不解謎就等死！最刺激密室逃脫遊戲再開

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

地方熱門新聞

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

夜唱13人實名制亂寫　中市重罰！

即 ／苗栗確診+1　徐耀昌15:00公布足跡

花蓮7大型旅宿自主休業　58家將跟進

巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民心驚　

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

三級防疫延長戰　西螺1餐廳推4菜1湯外帶

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

即／花蓮公布新足跡　曾到遠傳門市上班、診所就醫

花蓮萬榮設置「部落檢疫站」防病毒入侵

不戴口罩逛大街　警查到詐欺通緝犯

台南德安百貨上午傳火警火勢迅速撲滅

更多熱門

相關新聞

黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

中央疫情流行指揮中心27日公告，全國新增401例本土個案，台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天，避免出入人潮眾多場所，如有疑似症狀，請至醫院就醫，避免搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

確診個案「北患南送」　黃偉哲：同島一命

確診個案「北患南送」　黃偉哲：同島一命

房客嗆「免費會怎樣」　房東一查紀錄：頭好痛

房客嗆「免費會怎樣」　房東一查紀錄：頭好痛

中央撥台南13000劑疫苗28日起施打

中央撥台南13000劑疫苗28日起施打

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」

關鍵字：

房屋稅減稅租客受惠黃偉哲良心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面