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台南校正回歸1例　黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

▲台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情流行指揮中心27日公告，全國新增401例本土個案，台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天，避免出入人潮眾多場所，如有疑似症狀，請至醫院就醫，避免搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知為自我健康監測對象、接觸史及身邊是否有人有類似症狀。

▲台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案6766在新營區，為台南市案2355及2428之同住者，5月18日因照顧案2355，被匡列為居家隔離，經採檢陰性；5月26日因咳嗽、發燒，安排至醫院，經採檢確診；18至26日為居家隔離期間，因此無匡列接觸者。

▲台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，台南市同步強化3級警戒及落實5大措施，包含1、外出全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰；2、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違反者嚴格法辦；3、餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，請大家少去多買，一次購足；4、結婚不宴客、喪禮不公祭；5.宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放。大家可以將注意力放在完整自我防護上，降低焦慮，讓防疫更心安。

▲台南校正回歸1例案6766，台南市長黃偉哲呼籲，若有雙北旅遊史，請進行自我健康監測14天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，台南市未戴口罩26日起可不經勸導直接開罰，因台南市之前已勸導戴口罩一段時間，所以現在發現民眾外出未口罩即告發。此外，市府發現在傳統市場還是有民眾群聚的問題，所以市場是現在市府加強稽查的對象，如果持續無法改善，市府會有更強力的動作。

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