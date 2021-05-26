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中央撥台南13000劑疫苗28日起施打　警提升接種順位？黃偉哲將爭取

▲台南市長黃偉哲表示，中央所撥發13000劑疫苗27日會到，將以第1類位醫護人員為優先施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，中央所撥發13000劑疫苗27日會到，將以第1類位醫護人員為優先施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨團指出只有施打疫苗才能緩解，像金門要申請自行購買疫苗，南投也要向中國購買輝瑞疫苗，國民黨團建議台南也跟進，台南市長黃偉哲指出，這2個縣市尚未提出購買疫苗申請，中央所撥發13000劑疫苗27日會到，將以第1類位醫護人員為優先施打。

黃偉哲市長表示，疫苗的購買其實有申請的一段程序，那現在已經有41萬劑，6月份也就是說再隔幾天就會再進來200萬劑了，那如果各縣市要購買，我們當然尊重中央流行疫情指揮中心的要求。至於剛剛國民黨團有提到說有一些縣市他們要爭取透過企業或透過他們私人管道去購買，那麼中央流行疫情指揮中心有提到，他們要提出申請，惟據中央流行疫情指揮中心所提到的，這兩個縣市到現在還沒提出申請，所以他不知道，在還沒提出申請的前提下，其他縣市怎麼跟進，那還是這個部分要先了解他們申請的流程跟程序。

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▲台南市長黃偉哲表示，中央所撥發13000劑疫苗27日會到，將以第1類位醫護人員為優先施打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，第一波14000劑疫苗幾乎已經施打完畢，那第二波13000劑，27日會到，那預計28日開始施打，那這波施打的優先順序，其實也就是它施打的目標，中央有明定，就是第一類的所有醫事人員。那不包含第二類、第三類，以第一類醫事人員為主。

對於基層員警表示現在他們人人自危，認為沒戴口罩比街頭鬥毆還要可怕，但是在公費疫苗的接種上，員警屬於第五順位，讓基層員警大喊不公平，黃偉哲市長指出，基層員警直接跟確診者接觸的這種情形，我們會去考量，因為中央所下達配發的第一次疫苗，因為每一個梯次每一個梯次都有開放給人家施打，就開放到第八優先的梯次，結果台南市的施打量還不夠，那麼現在要開放第二梯的疫苗，禮拜五就會開始施打，我們會跟中央反應員警所碰到的狀況，因為第一優先還是實際跟確診者接觸的醫護人員，那至於警察員警很辛苦，可不可以列優先施打，我們會去衛福部來反應，盡量爭取，希望能夠讓員警在出勤的時候，尤其是在面對有可能的確診者這個情況下，是在一個最安全而且最有保護的情況。

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