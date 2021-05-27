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確診個案「北患南送」　黃偉哲：同島一命配合中央調度

▲台南市長黃偉哲表示，有關「北患南送」台南市會配合中央統一調度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，有關「北患南送」台南市會配合中央統一調度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

雙北各大醫院確診病患人滿為患，衛福部為疏散病患傳啟用「北患南送」計畫，台南市長黃偉哲27日上午指出，北部各大醫院醫療資源滿載，為了疏散北部醫院的病患，轉由中、南部醫院分攤照顧也是情理之中，基於同島一命，台南市會配合中央的統一調度。

黃偉哲指出，北部病患醫療能量因疫情擴大，病患增加難以承受而有「北患南運」之說，由中、南部一起分擔這些醫療能量，相關醫療調度是中央的權利，目前台南市還沒有「北患南送」的個案。

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黃偉哲說，雙北14家醫院淪陷，一旦發生院內感染，要清消清零，所以北部病患由中南部幫忙，也是人之常情，台南市目前尚未接獲相關病患，但未來可能會有需要配合治療，台南市目前醫療能量尚足夠，會不停滾動式檢討民眾不用擔心。

對於民眾關心疫苗的購買問題，黃偉哲指出，疫苗一定要是有效，中央認可的疫苗才行，對民眾希望施打疫苗問題，台南市會向中央反映，讓中央了解到人民的心聲。

▲台南市長黃偉哲表示，有關「北患南送」台南市會配合中央統一調度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖局長說，台南市正不斷擴大篩檢能量，從一開始的針對高風險族群，一直到今天對有雙北旅遊史的民眾，都可以接洽衛生局聯絡篩檢，台南市篩檢站也一直擴增到31個，目前篩檢能量為每天2000人，仍會一直滾動式檢討相關防疫措施。還有民眾關心的案5644被匡列68人全部是陰性。

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