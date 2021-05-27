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社會 社會焦點 保障人權

「有獅子會確診...」亂傳引發恐慌　北部3男女遭調查局約談

▲▼陸軍第六軍團33化兵群5/26開赴捷運大安森林站，對站內外進行地毯式消毒。任務結束後，全體官士兵搭乘捷運前往下一站東門及龍山寺站，繼續消毒作業。（圖／記者湯興漢攝）

▲網路上有許多假的新冠肺炎確診足跡訊息，未經查證轉傳恐觸法 。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎確診者日益增加，網路上出現大量確診者足跡訊息，調查局查出其中有不少是錯誤資訊，包括謠傳新北市八里某大樓遭封鎖、重症患者曾赴三重某診所，甚至po出地圖標註不實足跡，北部3位民眾因未經查證就轉傳假訊息，已遭調查局約談後，依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦。

PTT於5月19日晚間出現1篇搭配案1944的不實足跡圖的文章，謠傳「嗯，沒看錯，我講的是基隆確診案，但她的足跡，幾乎都是龜山，是銘傳這案。兩個地點：伊莉莎白紅茶書坊、樂山中醫診所。奇怪，銘傳這案被算進基隆？那隻前最早的+2、+4到底是..？」基隆市調處26日約談po文的王姓男子到案，王男表示訊息是友人從其他某粉絲頁轉傳，他誤信且未經查證即將該訊息張貼於PTT上，訊後被移送桃園地檢署偵辦。

▲▼民眾在LINE群圖文傳遞確診個案的不實足跡遭法辦。（圖／調查局提供）

▲民眾附上地圖傳遞不實確診足跡遭法辦。（圖／調查局提供）

LINE群組上也有謠傳「八里也有確診病例：『八方雲集』那棟大樓，有獅子會確診住哪裡，目前整棟大樓封鎖，所以，沒事不要過去那邊。」調查局溯源查出是朱姓女子散布，27日被新北市調處約談到案，她聲稱訊息係來自Line群組，因誤信且未經查證即再轉傳至其他LINE群，已被移送士林地方檢察署偵辦。

另外臉書社團「我是三重人」上曾有人轉貼新聞「華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫」引起討論，廖姓女子在留言區點名「好像是正義北路的石外科」，經台中市調處及新北處共同偵辦後，移送新北地檢署偵辦。

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