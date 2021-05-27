桃園確診人數僅次於雙北　鄭文燦：沒有到達熱區程度

▲針對中央疫情指揮中心每天公布確診個案人數桃園市僅次於雙北，市長鄭文燦表示，確診個案經過疫調追蹤後基本上都在匡列範圍內，風險仍可管控。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中央流行疫情指揮中心每天公布確診人數中，桃園市確診人數僅次於雙北市，對此，市長鄭文燦表示，桃園確診個案大都有雙北接觸史，因此希望市民要做好個人防護與減少群聚，此外，確診個案經過疫調追蹤，基本上都在匡列範圍內，只要在隔離範圍內的確診，其風險都是管控的。

鄭文燦指出，桃園確診個案如同衛生局長王文彥分析，大都有雙北的TOCC歷史或是活動足跡，這個會佔比較大部分，仔細觀察確診個案在桃園的家人、親友或接觸的人員是二輪或三輪傳播，這是很重要因素，這次病毒傳播非常快速，我們看到桃園本土個案大部分有二輪、三輪傳播，要請市民要做好個人防護、減少群聚、減少用餐、減少人流，這幾個減少非常很重要，待在家還是比較安全。

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鄭文燦還說，桃園確診個案數字雖有微幅上升，但每個個案除了感染源不明以外，經過疫調追蹤基本上都在匡列範圍內，只要在隔離範圍內的確診，其風險仍屬可管控的，目前市府採取確診個案4個即時的政策，包括即時疫調、即時採檢、即時隔離與即時消毒，包括桃園市三個科技廠商員工確診或是區公所員工確診，很快的完成採檢隔離範圍，這樣的對策對於未來還是有幫助的，目前桃園市還沒有到達熱區程度，確診個案在北北基桃生活圈當中，個案基本上都還是在一個可控範圍。

▲桃園市長鄭文燦27日針對桃市疫情提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市執行三級管制已有2000多個強制停業的營業單位，只要有違規營業，化暗為明或改採其他地下方式，經過市民檢舉與警方查獲，一律從嚴移送法辦，該停業的一定要停業，在戴口罩的稽查上，到目前為止裁罰已經有800餘件，希望所有的市民外出一定要戴口罩，這是基本防疫規範，希望大家都遵守。

鄭文燦也針對桃市三個科技業包括日月光、達明機器人與世界先進桃園廠有員工確診個案提書說明，這三案分別匡列7人、14人與28人，主要的員工是有旅遊接觸史，並非在廠區感染，市府匡列隔離採檢的結果到目前都是陰性，各科技廠商仍然需按照防疫規範進行各項工作，並未影響到科技廠商的生產，市政府非常關切員工確診事件，也會進一步在疫調追蹤隔離上，確保每個科技廠商的防疫安全。

媒體還詢問，新北市長侯友宜透露近期有很多外國藥商向新北市府接洽，請問桃園市有無外國藥商接洽？如果有市長是如何回應外國藥商？

鄭文燦認為，有些廠商表示有能力取得疫苗，當然目前疫苗是由中央來統籌，疫苗採購牽涉到原廠授權、運送規範與進來台灣後食藥署必須有緊急使用查驗，疫苗有涉及有副作用情況也需原廠保證，基於這些考量，應該還是由中央統籌，這段時間希望讓疫苗以多點採購能分批進來，疫苗施打計畫也能夠一階段一階段完成，國人期盼疫苗快點進來，相信這是大家共同希望。

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