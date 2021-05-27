通緝男深夜未戴口罩逛大街　遇警盤查突然心虛口吃露餡

▲謝姓男子26日深夜在桃園市大園區街頭未戴口罩閒逛，遭員警盤查時突然變得口吃。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情全國各縣市均處三級警戒，中央流行疫情指揮中心規定外出都要戴口罩，謝姓男子26日深夜在桃園市大園區三民路上未戴口罩閒逛，巡邏員警發現謝未戴口罩上前盤查，謝見員警出現突然變得口吃，對於身分卻吞吞吐吐，員警後來查出謝是竊盜通緝犯遭台中地檢署通緝中，警方除將其解送台中地檢署歸案外，並函報桃園市衛生局進行裁罰。

大園警分局調查，45歲的謝姓男子去年9月在台中市涉及竊盜案，因其居無定所，今年3月間北上桃園找工作，台中地檢署依法傳喚、拘提未果，遂於5月13日將發布通緝；26日深夜，謝男返回大園區宿舍途中，因未戴口罩逛大街，大園警分局三菓派出所所長沈鳳堯、警員吳承澤巡邏時上前盤查。

▲謝姓男子26日深夜在桃園市大園區街頭未戴口罩，員警盤查後察覺是竊盜通緝犯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝男見員警出現一臉驚慌，突然變得口吃，員警查詢其身分發現是竊盜通緝犯，遂將謝男帶回派出所偵訊，訊後解送台中地檢署歸案，未戴口罩行為，將開立紀錄表後，依傳染病防治法稽查函請桃園市衛生局進行裁罰。

大園警分局指出，根據中央流行疫情指揮中心宣布強化三級警戒5大防疫措施，民眾外出若未全程配戴口罩，不再勸導直接開罰，籲請市民配合防疫，確實保護自己與他人健康安全。

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