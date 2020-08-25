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流浪動物絕育TNVR入法　農委會：僅為方法之一「無助改善人犬衝突」

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流浪犬舍主人驟逝，44隻毛孩沒家。（圖／新北市動保處提供）

▲農委會表示，有效的人道犬隻族群管理，必須因地制宜，並非單一策略通案適用。（圖／新北市動保處提供）

記者許展溢／台北報導

立法院今（25日）召開遊蕩動物TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、釋放）入法公聽會，農委會表示，國際間針對有效的人道犬隻族群管理，強調其必須因地制宜，並非單一策略通案適用，TNVR僅為方法之一。另法律是對「人」的行為進行管理，捕捉、絕育、回置無主犬，是目前儘速控制外面犬隻族群數量的短期技術性作法，不宜訂為長期、常態性的行政機制，同時TNVR無助於改善民眾特別關注遊蕩犬衍生的人犬衝突問題。

農委會說明，現行地方政府進行遊蕩犬族群控制減量工作，最主要的限制是執行人力與資源不足，而實務上，並不會因為修正動保法再課予縣市更多法定職責，就能促成地方動物保護主管機關人力或預算擴編，反而可能導致縣市基層工作人員難以負荷不斷累增的法定要求，更為頻繁離職調動，不利整體動保工作進行。

請繼續往下閱讀...

農委會指出，國際針對犬隻族群管理原則，需以科學實證掌握問題根源、確實建立評估機制、不斷滾動檢討、相關策略均須同時考量犬隻、人與環境，而非僅關注犬隻，而是要建構在管理人的行為才能有效，並不存有單一通用模式與策略，故應更強調犬隻族群管理需要之因地制宜。

▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會表示，地方政府進行遊蕩犬族群控制減量工作，最主要的限制是執行人力與資源不足。（圖／記者許展溢攝）

農委會表示，動物保護法於89年公布施行迄今，對應的犬隻族群管理措施，前端針對「人」的行為進行源頭管理：養犬強制寵物登記及負有絕育管理繁殖之責任、特定寵物業者管理、嚴查棄養；後端有收容認養機制，推動多元領養、設置與改建公立動物收容處所、下鄉三合一（寵登、絕育、施打狂犬病疫苗）及TNVR，並不斷推動公私協力以協助縣市嚴重不足之執行人力。

農委會強調，另為促使有限資源更有效運用，108年起督促縣市政府建立轄內犬群公安風險熱區，集中資源於熱區，全面清查處置犬隻，區內逐戶辦理家訪，家犬全數寵物登記、實施繁殖管理與不放養，善盡飼主責任，落實動物保護法賦予飼主責任之規範，飼主履行法律之義務；針對無主犬隻，採取與當地人士溝通合作，有效執行捕捉、絕育、釋回；對於有行為問題之犬隻，則捕捉移除收容，進行有系統、科學性的犬隻族群管理。

農委會最後表示，目前因面臨城鄉差距、當地民眾飼主責任觀念及縣市政府投入動保資源程度，導致各縣市執行犬隻族群管控成效不一，均非修正動保法可以解決，實際上需要的是更多民間團隊的參與及支持，不斷擴大公協私力，讓全國更多區域能同步進行科學且系統性的犬隻族群管理工作，才是早日改善我國遊蕩犬處境，讓社會不再受困於人犬衝突問題的有效解方。

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