　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

▲▼ 台東柔道少女逆境成長，太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲台東柔道少女逆境成長，太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

教育部公布2021總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台東縣太平國民小學的羅瑜柔同學，展現出總統教育獎以順處逆，力爭上游的精神獲此一殊榮，縣長饒慶鈴對獲獎的同學表達恭賀，並肯定與讚揚瑜柔不在逆境限縮自己，反更樂觀積極，奮勇向前，足為楷模。

▲▼ 台東柔道少女逆境成長，太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

教育處指出，瑜柔就讀卑南鄉太平國小，是一所多元族群的原鄉小學，她原本擁有一個幸福美滿的家庭，卻經歷父母離異，由母親獨自撫養三名年幼子女且身兼多職。瑜柔從小因體型比同儕龐大許多，常常受到嘲笑，對自己沒有自信，卻在加入柔道隊後，一切有了改變；甫入隊時，瑜柔只會用蠻力將隊友摔倒，導致隊友受傷都不敢和瑜柔練習，後來透過教練的引導與鼓勵，逐漸善用自己的優勢精進柔道技巧，並贏得多面金牌，為校爭光。

身處逆境，瑜柔卻更樂觀積極，奮勇向前，從柔道運動中找到立足點，讓自己充滿自信；以樂觀積極的態度影響身邊的同學甚至為媽媽帶來正向的鼓勵，能對母親體恤、盡力分擔家務，主動肩負起照顧弟弟們的責任。瑜柔細膩而柔軟的心思，常能感同身受到弱勢同儕的困難並主動協助解決，在擔任柔道隊長時，凡事皆以身作則，願意放下身段同理他人，總是躬身屈膝的協助指導學弟妹們，更時時精進砥礪自己將來要成為奧運國手，且有明確的人生目標。

饒慶鈴表示，除了向瑜柔獲此殊榮恭賀外，並指出，總統教育獎主要是鼓勵以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，具表率作用的學生，除了對獲獎同學表達肯定與恭賀之意，也相當重視學生優良品德及特殊才能，並鼓勵學子見賢思齊，激發向上學習的動力，更希望藉此賦予社會更正面的價值觀。

►搶優惠看這裡

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
減稅！49萬商家受惠　「最高營業稅全免」
紓困4.0懶人包！　企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬
今年已經足夠！　陳時中曝「國際疫苗採購規劃」
快、狠、準斬疫病！柯文哲重拾醫師本色　聲量飆升連柯黑都說讚
快訊／15萬劑莫德納將抵台　立委曝：日本考慮贈送台灣疫苗
莫德納疫苗明抵台「效期到11月」　陳時中曝完成檢驗封緘時間
15萬劑莫德納明天抵台！　陳時中：優先給第一線醫護施打
快訊／陳時中親自宣布：首批莫德納疫苗15萬劑　明下午3時50
LIVE／莫德納疫苗將抵台　陳時中最新說明
快訊／15萬劑莫德納要來了！　陳時中18：40說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

竹市獲配2800劑疫苗　醫護、警消等前線人員優先施打

外師協同各領域全攻略 　台南全新公版直播教學等你來上課！

台南校正回歸1例　黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

疫情多人猝死！醫師曝快樂缺氧症　血氧濃度90％異常還可「滑手機」

動力火車顏志琳Cover《飛鳥和蟬》　網友讚翻：是不是沒有極限！

超噁！台北專業抖屎哥隨地大便　沿褲管流出...網驚：褲落魔法屎？

草爺下麵給你吃！超艾夾.蔡允潔來幫忙 艾瑞絲.何妤玟吃一碗...大好評！

桃園藍軍譴責中央「本位主義」　抗疫王道「全民施打疫苗」

台南成立擴大紓困專案辦公室　提升專線量能齊心防疫度難關

台東柔道少女逆境成長　太平國小羅瑜柔獲2021總統教育獎殊榮

台東縣11鄉鎮衛生所設社區快篩站　今起供符合資格民眾預約

花防部陸軍化學兵支援台東　助金峰及太麻里兩鄉大消毒

全台首座科學園區篩檢站在新竹　保護國家戰略產業

要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

竹市獲配2800劑疫苗　醫護、警消等前線人員優先施打

外師協同各領域全攻略 　台南全新公版直播教學等你來上課！

台南校正回歸1例　黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

快訊／台灣最強防疫顧問來了！　蔡英文傍晚官邸面見陳建仁

謝佳見被發好人卡　理由竟是「長得太沒安全感」

桃園停止246家洗車業自來水　450大戶未達節水目標將強制鉛封

宜蘭母女確診！居民暴動砸店「害死我們全村」　知情者揭憤怒原因

變頻冷氣「24小時不關更省電？」網曬超驚人電費　專家揭關鍵動作

疫情反突通知「房租漲到35000」！　北市30K人妻崩潰：要被趕走了

出版業者流傳新問候句　「你書的銷售打敗泡麵了嗎？」

巨大差別！潮州篩檢站「從未滿額」　新北市篩檢站總是爆滿

桃園開第一槍！計程車違反簡訊實聯制　5／31起最重可罰1800

三級延長台北101晚間點燈　「齊心守護台灣」鼓勵民眾團結

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

病患傳播力強！牙醫戴N95穿隔離衣仍染疫

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

夜唱13人實名制亂寫　中市重罰！

即 ／苗栗確診+1　徐耀昌15:00公布足跡

花蓮7大型旅宿自主休業　58家將跟進

巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民心驚　

獨／北港矽麗特贈800護目鏡挺前線醫護

女車友違禁騎車攻七彩湖還罵管理員「幹X娘」

三級防疫延長戰　西螺1餐廳推4菜1湯外帶

即／花蓮公布新足跡　曾到遠傳門市上班、診所就醫

黃偉哲：有雙北旅遊史者請自我健康監測14天

花蓮萬榮設置「部落檢疫站」防病毒入侵

不戴口罩逛大街　警查到詐欺通緝犯

台南德安百貨上午傳火警火勢迅速撲滅

更多熱門

相關新聞

以柔克剛　台東柔道女孩羅瑜柔獲總統教育獎

以柔克剛　台東柔道女孩羅瑜柔獲總統教育獎

2021總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台灣東縣太平國小的羅瑜柔同學，展現出總統教育獎以順處逆，力爭上游的精神獲此一殊榮，縣長饒慶鈴對獲獎的同學表達恭賀，並肯定與讚揚瑜柔不在逆境限縮自己，反更樂觀積極，奮勇向前，足為楷模。

昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令

昏迷第35天！柔道童母對醫院下封口令

柔道童孤獨奮戰！禁探病　父悲：兒子會勇敢

柔道童孤獨奮戰！禁探病　父悲：兒子會勇敢

柔道童病情無明顯改善　院方盼奇蹟

柔道童病情無明顯改善　院方盼奇蹟

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：心好痛

關鍵字：

太平國小柔道總統教育獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／再增13死！今日增671確診

疫情加重恐停班？陳時中表態了　侯友宜提2指標

快訊／再推10萬元勞工紓困貸款　加碼1000億中小企業貸款

一張表看懂紓困4.0　企業薪資補貼直接2萬元

熱褲妹爬8公尺燈桿跳下　三重交流道塞爆

爆「舌吻林心如」被封殺17年！《還珠》爾康變農夫

快訊／再發3000元振興三倍券？　行政院最新回應

美女主播確診「繼續跟2歲女兒睡同床」！

家中飄異味　她開奶奶房門驚見乾屍

北市翁高燒39℃猝死　兒醫院快篩陽性

墨爾本4度封城！聲明稿示警：避免像台灣一樣

快訊／增401例本土「各縣市分佈曝光」

快訊／發「1個月基本工資」？　紓困案通過時間點曝光

停課不停班帶病毒給小孩？網揭1關鍵：更慘

放無薪假！他曬「6萬↑刷卡金」付不出

更多

最夯影音

更多
來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識

來台留學返國「評論反送中」被抓　陸生坦言：恨台灣給我自由意識
平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

平行世界？陳時中稱醫療沒崩潰 醫師曝：急診壅塞...要取捨病患

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

孫德榮替趙小僑求子「好的基因要流傳」　他太愛吃被吐槽「少50公分大腸還可以胖」

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

女子洗衣店吃東西遭勸阻怒回嗆 「叫黑社會來」自稱認識鳳梨鼠薯

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

見老人不戴口罩...男子改造BMW　油漆寫上「防疫標語」出門宣導

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面