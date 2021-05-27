身處逆境以柔克剛！台東柔道女孩羅瑜柔　獲總統教育獎殊榮

▲▼羅瑜柔（右）擔任柔道隊隊長，能放下身段躬身屈膝的協助指導學弟妹柔道技巧。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

2021總統教育獎名單，全國計有56位學生獲獎，就讀台灣東縣太平國小的羅瑜柔同學，展現出總統教育獎以順處逆，力爭上游的精神獲此一殊榮，縣長饒慶鈴對獲獎的同學表達恭賀，並肯定與讚揚瑜柔不在逆境限縮自己，反更樂觀積極，奮勇向前，足為楷模。



教育處指出，瑜柔就讀台東縣卑南鄉太平國小，是一所多元族群的原鄉小學，她原本擁有一個幸福美滿的家庭，卻經歷父母離異，由母親身兼多職獨自撫養三名年幼子女。

瑜柔從小因體型比同儕龐大許多，常常受到嘲笑，對自己沒有自信，卻在加入柔道隊後，一切有了改變；甫入隊時，瑜柔只會用蠻力將隊友摔倒，導致隊友受傷都不敢和瑜柔練習，後來透過教練的引導與鼓勵，逐漸善用自己的優勢精進柔道技巧，並贏得多面金牌，為校爭光。

▲擔任柔道隊長時，凡事皆以身作則，砥礪自己將來要成為奧運國。



身處逆境，瑜柔卻更樂觀積極，奮勇向前，從柔道運動中找到立足點，讓自己充滿自信；以樂觀積極的態度影響身邊的同學甚至為媽媽帶來正向的鼓勵，能對母親體恤、盡力分擔家務，主動肩負起照顧弟弟們的責任。

瑜柔細膩而柔軟的心思，常能感同身受到弱勢同儕的困難並主動協助解決，在擔任柔道隊長時，凡事皆以身作則，願意放下身段躬身屈膝的協助指導學弟妹，更時時精進砥礪自己將來要成為奧運國手，掌握自己明確的人生目標。



饒慶鈴除了向瑜柔獲此殊榮恭賀外，並表示，總統教育獎主要是鼓勵以順處逆，發揮人性積極面，力爭上游，出類拔萃，具表率作用的學生，除了對獲獎同學表達肯定與恭賀之意，也相當重視學生優良品德及特殊才能，並鼓勵學子見賢思齊，激發向上學習的動力，更希望藉此賦予社會更正面的價值觀。

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