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柔道童孤獨奮戰！疫情衝擊禁探病　父悲「兒子會勇敢」婉拒捐款

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲醫院加護病房禁止探病，現階段黃童父母只能透過詢問加護病房護理師了解孩子情況。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童遭柔道教練不當訓練重摔，腦部受到重創昏迷，至今已經24天。原本黃父、黃母分早晚輪流在醫院陪伴照顧黃童，但近來因疫情嚴峻，醫院加護病房禁止探病，現階段只能透過詢問加護病房護理師，了解黃童情況。

黃父在臉書貼文表示，疫情期間雖然不能探病，但相信兒子會繼續努力、勇敢、堅強的讓自己康復，並強調「未來不論是醫藥費，或是出院後的照護費用，黃爸爸都會全部負責」。

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黃父也提到，這陣子有許多人連絡他希望為兒子募款，但自己平日有能力工作，不希望用捐款或是募款方式來接受大家心意，因此也都婉拒。但黃父也在臉書上提到自己有自製的牙刷架在平台上販售，網友若「每購買一個牙刷架，就會捐出10元給育幼院的孩子們。」

豐原醫院也提到，黃姓男童昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中，今日情況跟以往都差不多。

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