柔道童腦壓檢測器移除！昏迷第21天　媽：我的心就好痛好痛

▲網友寄送禮物替黃童加油打氣。（圖／翻攝黃父臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童遭柔道教練不當訓練重摔，腦部受到重創，至今陷入昏迷已21天，其父母在母親節的週末先後在臉書PO文，盼愛子早日甦醒，許多網友也替他們集氣加油。豐原醫院表示，黃童昏迷指數仍是3，狀況無太大改變，將持續積極治療。

黃父8日於臉書寫道，上禮拜已開始替兒子按摩手腳，刺激腦部，他也提到黃童的腦壓已恢復到正常值25，但擔心腦壓檢測器放太久會有感染風險，已將其移除。

▲黃父上禮拜開始替兒子按摩手腳刺激腦部。（圖／翻攝黃父臉書）

黃母在母親節當日貼出兒子去年親手寫的母親節卡片，她說，「夜深人靜時，我就好難過，想到我的小寶貝躺在病床上，身上插滿許多的管子，不論我如何跟他說話，他都不理會我，我的心就好痛好痛」，字字句句令網友鼻酸，許多網友也紛紛留言替黃童父母加油打氣。

▲黃母在臉書PO出去年黃童送給她的母親節卡片。（圖／擷取自黃童媽媽臉書）

豐原醫院11日表示，黃姓男童今日狀況於昨日相近，昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中，雖黃童腦壓恢復到正常值，但不代表健康會完全恢復，「仍需要奇蹟出現」。

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