柔道童病情無明顯改善　院方盼奇蹟出現：醫學沒有百分百

▲黃母到加護病房抱著兒子，盼他早日醒來。（圖／擷取自黃父臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區7歲黃姓男童學柔道遭重摔，導致腦部重創陷入昏迷，事發至今已逾3個禮拜，黃父不定時在臉書貼文，除紀錄兒子病情，也感謝所有替孩子加油的民眾，以及醫療人員對黃童的照護。豐原醫院表示，黃童今日昏迷指數3，仍須仰賴呼吸器，尚無法出加護病房。

豐原醫院12日表示，黃童昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，目前呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

院方也說，黃童目前狀況跟手術完成時無太大改變，除了腦壓趨近正常，整體上仍維持一樣，對外界沒有反應。因尚無法脫離呼吸器，短時間內還無法出ICU（加護病房），雖情況不樂觀，但仍可能有奇蹟出現，「醫學很難說百分之百」。

黃父11日中午於臉書貼文，向兒子親情喊話，他說「媽媽抱抱，爸爸按摩，爸爸跟媽媽是你永遠的靠山，你的努力我們都看在眼裏，我很堅定我們的孩子會好起來的」，黃父也替兒子按摩手腳，刺激腦部反應，並盼大家能繼續不間斷的為兒子集氣。

黃父表示，「真心感恩這段時間一直不間斷關心兒子的親朋好友及網友們，有好多網友在早上、中午、晚上或是睡前都會到爸爸臉書上留言給兒子，一直不間斷在為他集氣、祈福、加油打氣，謝謝大家這份祝福。」

▲黃父替兒子按摩手腳，刺激腦部反應。（圖／擷取自黃父臉書）

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