快訊／新北確診者今9例死亡「累計29死」　侯友宜下3命令搶救重症

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布，新北市新增177例，校正回歸146例，共323例，確診個案中新增13例死亡。在今天的死亡案例中，有9例在新北市，加上昨日公布20例，目前已29例死亡。

根據衛生局表示，新北市今日新增9例死亡案例，目前累積死亡29人，大多為年長者或重症，介於60到70之間。新北市長侯友宜連兩日重申，目前死亡大多為年長的重症患者，因此眼前最重要的三項指標包括，提升醫療量能搶救重症、加快疫苗施打以及市民低度活動，務必全力達成。

至於新北市各區累積案例，板橋653例，中和418例，三重294例，新莊237例，永和180例，土城164例，新店161例，蘆洲101例，汐止70例。針對新北市社區篩檢站最新狀況，平均陽性率3.3%，總減量能為12,843。

在醫療量能方面，1043床專責病房中，已清空8成5，專責收治ICU病房則在昨夜緊急清空、徵調後，從0間增加到67間。

指揮中心表示，今日新增之401例本土病例，為190例男性，211例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年4月26日至5月26日。個案分布以新北市177例最多，其次為台北市130例，桃園市18例，基隆市15例，高雄市14例，彰化縣10例，台中市7例，花蓮縣6例，宜蘭縣、新竹縣各5例、台東縣4例，屏東縣3例，嘉義市、連江縣各2例，苗栗縣、南投縣及雲林縣各1例。

指揮中心進一步表示，校正回歸個案266例中，為140例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月26日；個案分布以新北市146例最多，其次為台北市101例，宜蘭縣5例，桃園市4例，彰化縣及台中市各3例，基隆市2例，嘉義市及台南市各1例。