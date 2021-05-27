哈利紀錄片二度曝王室糾紛　女王「祝福」後無辜遭攻擊

▲哈利王子與王室關係緊張。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

哈利王子（Prince Harry）與名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）製作的新紀錄片「你看不到的我」（The Me You Can't See）上週上線，再度引爆王室內部糾紛與醜聞，消息人士指出，女王曾同意哈利製作心理健康紀錄片，並表達高度支持與祝福，卻從未料到哈利會將苗頭轉向家人，造成雙方關係「岌岌可危」。

據《每日郵報》報導，哈利王子2018年曾初步提議與歐普拉合作拍攝「退伍軍人」相關心理健康紀錄片，女王當下表示大力支持與祝福，卻對哈利再度將苗頭轉向攻擊王室完全不知情。消息人士透露，哈利最出說法「明顯具有誤導性」．沒有人會同意他對「父親和王室做出如此人身攻擊」。

哈利王子在專訪中指控，父親查爾斯王子長期將他與威廉王子處在「痛苦」之下，而女王和已故菲利普親王的教養方式也好不到哪去，王室成員更在梅根有自殺傾向時無視問題，「我當下感到非常無助，原本以為家人會幫助我們，但每個請求、警告與求救都被完全忽視。」

女王與查理斯王子對於哈利的爆料感到「完全震驚」，讓哈利與早已疏遠的王室親友關係更加岌岌可危，消息人士表示，「白金漢宮沒有一個人不同情哈利王子的創傷與掙扎，但對於他在國際節目中的批評感到憤怒與不舒服。」

「你看不到的我」是哈利王子與美國名嘴歐普拉共同製作的電視紀錄片，5月21日在Apple TV正式上線，短短5集的電視紀錄片中，講述來自世界各地的真實故事，不分文化、年齡、性別、社會地位，探討自我心理健康的重要性，並對生活重燃熱情與希望。