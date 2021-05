哈利紀錄片二度曝王室糾紛　女王「祝福」後無辜遭攻擊

▲哈利王子與王室關係緊張。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者徐于文/綜合外電報導

哈利王子(Prince Harry)與名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)製作的新紀錄片「你看不到的我」(The Me You Can't See)上週上線,再度引爆王室內部糾紛與醜聞,消息人士指出,女王曾同意哈利製作心理健康紀錄片,並表達高度支持與祝福,卻從未料到哈利會將苗頭轉向家人,造成雙方關係「岌岌可危」。

據《每日郵報》報導,哈利王子2018年曾初步提議與歐普拉合作拍攝「退伍軍人」相關心理健康紀錄片,女王當下表示大力支持與祝福,卻對哈利再度將苗頭轉向攻擊王室完全不知情。消息人士透露,哈利最出說法「明顯具有誤導性」.沒有人會同意他對「父親和王室做出如此人身攻擊」。

哈利王子在專訪中指控,父親查爾斯王子長期將他與威廉王子處在「痛苦」之下,而女王和已故菲利普親王的教養方式也好不到哪去,王室成員更在梅根有自殺傾向時無視問題,「我當下感到非常無助,原本以為家人會幫助我們,但每個請求、警告與求救都被完全忽視。」

女王與查理斯王子對於哈利的爆料感到「完全震驚」,讓哈利與早已疏遠的王室親友關係更加岌岌可危,消息人士表示,「白金漢宮沒有一個人不同情哈利王子的創傷與掙扎,但對於他在國際節目中的批評感到憤怒與不舒服。」

「你看不到的我」是哈利王子與美國名嘴歐普拉共同製作的電視紀錄片,5月21日在Apple TV正式上線,短短5集的電視紀錄片中,講述來自世界各地的真實故事,不分文化、年齡、性別、社會地位,探討自我心理健康的重要性,並對生活重燃熱情與希望。