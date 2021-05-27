巨嬰出生重近6公斤！爸媽醫護全傻眼　和七個月男童一樣大

▲艾咪與柴克喜迎第二胎。（圖／翻攝自DINSTLE）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國27歲母親艾咪（Amy Smit）此前生產第二胎，誕下的巨嬰大得令周圍的醫護人員都驚呼，當醫生將巨嬰高高舉起時，宛如在抱著一個七月大的男孩一般。巨嬰不僅大得無法放下測量一般嬰兒的磅秤，測出的體重更將近5.6公斤，令人嘖嘖稱奇。

根據英國媒體報導，來自查丁頓（Cheddington）的艾咪與28歲的丈夫柴克（Zac）於3月25日迎來家中的第二個小孩，男嬰柴格瑞（Zagrys）剛出生就有2呎高，相當於61公分，體重重達12磅又9盎司，換算成公制則是5.6公斤。艾咪說她和柴克兩人身高都在180公分左右，第一個小孩、今年2歲的蘿拉（Lola）出生時也是個4.5公斤的女嬰，而且在照超音波時也看到柴格瑞的各方面看起來都很長，因此已經做好心裡準備他會是一個大娃娃，但沒想到竟然如此巨大，大到接生時還必須動用2個人才能順利讓他誕下。

▲▼柴格瑞一出生就像個足七月的男童一樣高大。（圖／翻攝自DINSTLE）

艾咪回憶生出柴格瑞的當時，「我身旁都是矮矮小小的女士們，然後我聽到他們說『我需要人來幫個忙，他太巨大了』，當他們把他舉起來給我和柴克看時，我脫口而出的第一句話是『我的老天爺啊』。」

柴格瑞甚至大得無法用嬰兒磅秤測量體重，因為體型太寬太長，艾咪說護理師還得臨時拿個後木板來平衡測量器，才能正確量出她兒子的體重，而且因為兒子超大，夫妻倆還得重新買過衣服，直接升級成幼童穿的衣褲。

出生滿兩個月的時候，柴格瑞的體重已經來到14磅12盎司（約等於6.7公斤），距離一般一歲男童9.6公斤的體重已經不遠。艾咪說老公柴克是南非人，非常熱愛橄欖球（rugby），而橄欖球員除了要高大，更重要的強壯大根的骨骼和足夠的體重，現在看到柴格瑞的身體條件，已經可以稱他是一個小小橄欖球員了。