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要求台南自己採購疫苗？　李啟維請國民黨提供管道讓中央早日進口疫苗

▲民進黨台南市議員李啟維指出，國民黨如真有疫苗管道，為了台灣怎不提供中央來趕快進口。（圖／記者林悅翻攝）

▲民進黨台南市議員李啟維指出，國民黨如真有疫苗管道，為了台灣怎不提供中央來趕快進口。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議會黨團要求黃偉哲市長和該黨執政的其他縣市籌組購買疫苗聯盟，自行採購疫苗，並舉例金門要申請自購疫苗，南投要跟中國採購德國BNT輝瑞疫苗，民進黨台南市議員李啟維指出，該黨假使真的有管道，為了台灣怎不提供中央來趕快進口，比地方自採還快到貨？

李啟維說，蔡英文總統在民進黨中常會表示，過去曾與BNT原廠接觸，但因中國介入，讓台灣無法取得。可見中國一面假意說，願意出售或捐贈疫苗，一方面從原頭切斷，阻止BNT向台灣發貨，手段毒辣，國民黨却要幫對方達到目的。

國民黨台南市議會黨團提到的，南投縣政府要跟中國採購德國BNT輝瑞疫苗，對口是中國上海復星醫藥集團，它自稱參與BNT疫苗研發，因此擁有台灣市場的獨家商業權益。李啟維說，由此看來，台灣若直接向BNT叫貨，可能要給復星佣金，但台灣付得起，問題是目前傳說，要賣給台灣的疫苗快要過期，而且是在中國分裝貨，很可能只有疫苗的包裝是BNT。

李啟維認為蔡總統的話是對的，蔡英文說只有直接向原廠出貨，才可以獲得品質與安全的保證。假使中國有誠意，何不讓台灣直接向BNT原廠取貨，合理的佣金一毛也不會少。在自己出貨或原廠出貨，都一樣有錢賺的情形下，為何堅持自己出貨？顯然有問題。

李啟維說，至於中國製的疫苗，陳時中也說了，因是要打進人體，因此品質、安定性有效性都要嚴格把關，陳時中：「他們沒在打的，我們有興趣；他們在打的，我們不敢用」，這也回答了國民黨台南市議會黨團的問題，這有夠清楚吧？

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