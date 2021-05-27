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花264億讓台灣最安全！傅崐萁臉書籲全民免費打疫苗　萬人按讚

▲立委傅崐萁呼籲中央只要花264億購買疫苗，讓全民免費施打，台灣就會成為世界最安全的地方。（記者王兆麟翻攝，資料照片）

立委傅崐萁呼籲中央只要花264億購買疫苗，讓全民免費施打，台灣就會成為世界最安全的地方。（記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣新冠疫情日趨嚴峻，日前連後山淨土的花蓮、台東零確診也破功了。立委傅崐萁26日晚在其個人臉書上表示，政府經過一年多的防疫準備，造成不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院，「三不三沒有」的窘境。傅呼籲政府只要拿出264億元讓全民免費施打疫苗，就可讓台灣成為全世界最安全的地方。傳的貼文一出短短4小時已破萬人按贊。

傅批中央防疫搞了一年多，台灣目前的情況是「沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能、沒有歐美優良疫苗」。反觀全世界疫情最嚴重的美國已解除封城，經濟啟動在即！好市多（COSTCO）等超市免費施打輝瑞疫苗、莫德納（Moderna）疫苗 疫苗任君選擇！紐約州、俄亥俄州、馬里蘭州更推出「免費打疫苗 再抽百萬美金大樂透（Vax-a-Million）」的抽獎活動。

傅同時表示，現今紓困4.0 在5／31立法院院會第三次追加防疫预算至新台幣6300億，若疫情持續，未來一定突破兆元救災！而全球最好的輝瑞疫苗國際均價只要22美元／劑，如果台灣採購4000萬劑 一人打2劑，達到接種率95％全台灣群體免疫，只要約新台幣264億元。

傳極力呼籲中央，全民免費施打疫苗僅要新台幣264億元即可讓台灣成為全世界最安全的地方，而不用浪費兆元台幣防疫振興。帶動經濟成長及經濟效益收入 絕對遠遠超過免費疫苗施打經費！

►腦公！你不可以賴帳喔

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